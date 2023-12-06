У храмі міста Новомиргород Кіровоградської області вперше за новим стилем відзначили День Святого Миколая Чудотворця. Рішення про перехід до ПЦУ місцева релігійна громада ухвалила цьогоріч.

6 грудня Православна церква України вперше відзначає День Святого Миколая з православним світом за новоюліанським календарем, розповів настоятель храму Святого Миколая Чудотворця Степан Катькало.

"День Святого Миколая вважають покровителем тих, хто подорожує морем, тому що він зцілив хлопця, який упав зі щогли на кораблі та розбився. І він його воскресив. Це одне з найбільших чудес, яке сотворив Миколай Чудотворець".

День святого Миколая у храмі міста Новомиргород. Фото: Суспільне Кропивницький

Зі слів настоятеля, під час молитов згадують військовослужбовців Збройних сил України, тому, що Миколай Чудотворець є покровителем і воїнів також.

"Ми завдячуємо нашим воїнам-захисникам, які прикладають дуже багато зусиль, для того, щоб вибороти незалежність нашої держави від російської армії, яка вдерлася до нас та намагається знищити нашу державність, усвідомлення нас українців як таких".

Вперше за новим стилем день Святого Миколая Чудотворця відзначили у храмі міста Новомиргород. Фото: Суспільне Кропивницький

Очолив божественну літургію архієпископ Кропивницький і Голованівський Марк.

"Ми молимось за мир. Щоб ми стійко пройшли ці випробування. Щоб ми не піддалися паніці, щоб ми не впали у відчай. Ми маємо бути небайдужими, ми маємо бути співчутливими, милосердними і люблячими. Окрім своїх рідних, коханих і друзів, моліться за наших воїнів".

Календарну реформу в ПЦУ підтримує вірянка Галина Орел.

"Будемо звикати, нам головне, щоб війна закінчилась. В мене онук воює на Запорізькому напрямку, щодня молимося за нього та всіх хлопців, які на передовій. Звертаємося до Бога на колінах, щоб зберіг нашу Україну".

Рішення про перехід з 1 вересня на Новоюліанський календар ухвалили 27 липня на помісному соборі, розповів архієпископ Марк. Всі нерухомі свята святкуються на 13 днів раніше.