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Прибуток у понад 300 000 грн на місяць: на Закарпатті затримали групу чоловіків за підозрою у збуті наркотичних речовин
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Прибуток у понад 300 000 грн на місяць: на Закарпатті затримали групу чоловіків за підозрою у збуті наркотичних речовин

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Прибуток у понад 300 000 грн на місяць: на Закарпатті затримали групу чоловіків за підозрою у збуті наркотичних речовин
Нацполіція у Закарпатській області/Facebook

На Закарпатті правоохоронці затримали п'ятьох чоловіків за підозрою у збуті наркотичних речовин. Підозрюваним може загрожувати до десяти років ув'язнення.

Про це йдеться на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

"З’ясувалося, що злочинна група дотримується стійкої ієрархії та кожен з її учасників відповідає за свій напрямок роботи. За вказівками 30-річного організатора, чоловіки займалися як гуртовими поставками "товару", так і збутом наркотиків наркозалежним клієнтам дозами. Така діяльність щомісяця приносила їм понад 300 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Прибуток у понад 300 000 грн на місяць: на Закарпатті затримали групу чоловіків за підозрою у збуті наркотичних речовин
Нацполіція у Закарпатській області/Facebook

Правоохоронці провели 14 обшуків. Слідчі дії проходили за місцями проживання підозрюваних, у їх транспортних засобах та на об’єктах нерухомості.

У результаті обшуків вилучили партію розфасованого наркотовару на загальну суму майже 200 тисяч гривень, психостимулятори, арсенал зброї та боєприпасів, мобільні телефони, електронні ваги, три автомобілі та гроші, додають у поліції.

Чоловіків помістили в ізолятор тимчасового тримання. Їх освідчили — четверо з них перебували у стані наркотичного сп’яніння. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України. За скоєне підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство у справі триває.

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