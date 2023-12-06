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У Луцькому районі 7 грудня знеструмлять 38 сіл
ЕлектроенергіяРегіони

У Луцькому районі 7 грудня знеструмлять 38 сіл

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У четвер, 7 грудня, волинські енергетики на шість годин знеструмлять 38 населених пунктів Луцького району.

Світла не буде з 10:00 до 16:00, повідомили у "Волиньобленерго".

Світла не буде у селах: Романів, Піддубці, Новокотів, Ботин, Верхівка, Лище, Воротнів, Крупа, Боратин, Підгайці, Лище; Клубочин, Журавичі, Миків, Домашів, Яромель, Омельне, Тростянець, Лички, Острів, Завітне, Словатичі, Славне, Суськ, Звози, Конопелька, Озеро, Гайове, Хорлупи, Пальче, Покащів, Котів, Звірів, Олександрія, Веснянка, Дерно, Борохів, Вишнів.

Як зазначили енергетики, причина відключення світла — роботи з технічного обслуговування мереж.

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