У Луцькому районі 7 грудня знеструмлять 38 сіл

У четвер, 7 грудня, волинські енергетики на шість годин знеструмлять 38 населених пунктів Луцького району.
Світла не буде з 10:00 до 16:00, повідомили у "Волиньобленерго".
Світла не буде у селах: Романів, Піддубці, Новокотів, Ботин, Верхівка, Лище, Воротнів, Крупа, Боратин, Підгайці, Лище; Клубочин, Журавичі, Миків, Домашів, Яромель, Омельне, Тростянець, Лички, Острів, Завітне, Словатичі, Славне, Суськ, Звози, Конопелька, Озеро, Гайове, Хорлупи, Пальче, Покащів, Котів, Звірів, Олександрія, Веснянка, Дерно, Борохів, Вишнів.
Як зазначили енергетики, причина відключення світла — роботи з технічного обслуговування мереж.
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