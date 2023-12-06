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"З родини дідо та вуйко загинули в криївці": на Тернопільщині поховали бійця, члена СУМ Ярослава Кондришина
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"З родини дідо та вуйко загинули в криївці": на Тернопільщині поховали бійця, члена СУМ Ярослава Кондришина

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У Смиківцях Великобірківської громади на Тернопільщині попрощалися з військовослужбовцем Ярославом Кондришиним. Чоловік служив бійцем 42 окремої механізованої бригади. Був членом Тернопільського осередку Спілки Української Молоді.

Панахида за загиблим Ярославом Кондришином
Панахида за загиблим. Фото: Суспільне Тернопіль

Про це розповів Суспільному голова Тернопільської організації "Спілка Української Молоді" Святослав Липовецький.

Святослав Липовецький, голова осередку СУМ у Тернополі
Святослав Липовецький, голова Тернопільського осередку СУМ. Фото: Суспільне Тернопіль

"Коли постукала у двері війна, був активним волонтером, мав посвідчення почесного донора. На фронт пішов улітку цього року".

Святослав Липовецький пригадує, яким був Ярослав.

Світлина загиблого бійця, члена СУМ Ярослава Кондришина з Тернопільщини
Світлина загиблого бійця, члена СУМ Ярослава Кондришина. Фото: Суспільне Тернопіль

"Він був без амбіцій, завжди дотримував слова. Це була його головна риса. Ми завжди могли розраховувати на нього. Коли треба було брати участь у якихось акціях чи заходах, завжди був перший".

З бійцем Ярославом Кондришиним прощаються рідні, друзі та односельці
З Ярославом Кондришиним прощаються рідні, друзі та односельці. Фото: Суспільне Тернопіль

Ярослав Кондришин став дванадцятим сумівцем, якому вручили Залізний Хрест Заслуги, говорить Святослав Липовецький.

Залізний Хрест Заслуги члена СУМ Ярослава Кондришина
Залізний Хрест Заслуги. Фото: Суспільне Тернопіль

"Це є найвища нагорода, яку дає Спілка Української Молоді за героїчний вчинок".

Прощання зі загиблим бійцем у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Смиківцях
Прощання зі загиблим бійцем у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Фото: Суспільне Тернопіль

Панахиду відправили у місцевому храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Від церкви похоронна процесія вирушила на цвинтар. Над домовиною розгорнули синьо-жовтий прапор.

Над домовиною Ярослава Кондришина розгорнули український прапор
Над домовиною розгорнули український прапор. Фото: Суспільне Тернопіль

Начальник групи морально-психологічного забезпечення Тернопільського районного територіального центру комплектування Святослав Трущак вручив мамі загиблого воїна прапор та Грамоту пошани і скорботи.

Батькам загиблого Ярослава Кондришина вручають прапор України
Батькам загиблого Ярослава Кондришина вручають прапор України та Грамоту пошани і скорботи. Фото: Суспільне Тернопіль

Батько Ярослава Володимир Кондришин каже, привів сина до громадської організації "Спілка Української Молоді" у 2007 році.

Чин похорону бійця, члена СУМ Ярослава Кондришина
Чин похорону. Фото: Суспільне Тернопіль

"З нашої родини дідо та вуйко загинули в криївці. Я сам хотів призвичаїти сина до патріотизму".

У 2014 році Ярослав брав участь у Революції гідності, розповіла його мати Галина Кондришин. Тоді він отримав кульове поранення в голову.

Володимир та Галина Кондришини, батьки військовослужбовця Ярослава Кондришина
Володимир та Галина Кондришини, батьки бійця Ярослава Кондришина. Фото: Суспільне Тернопіль

"У нього була шкіряна шапка, досить товста. Вона його захистила, оскільки куля в ній застрягла. Потрапила в голову, та лише поранила зовні. Ми з татом обробили рану, на другий день він звернувся до лікарів. Усе загоїлося. Це було десять років тому. А тут знову кульове поранення".

Похорон бійця, члена СУМ Ярослава Кондришина в Смиківцях на Тернопільщині
Похорон бійця, члена СУМ Ярослава Кондришина в Смиківцях. Фото: Суспільне Тернопіль

Галина Кондришин пригадує останнє спілкування з сином.

"Його повідомлення останній раз надійшло 26 жовтня. Він у Фейсбуці в приватні повідомлення написав мені, що перебуває на позиціях. У понеділок я йому писала одні запитання: "Чи ти змерз?", "Що ти їв?", "Як ти спав?", "Де ти був?" Чекала відповідей. У четвер прийшли з військкомату і повідомили, що син пропав безвісти. Я тоді все зрозуміла".

Могила бійця, члена СУМ Ярослава Кондришина в Смиківцях на Тернопільщині
Могила бійця, члена СУМ Ярослава Кондришина в Смиківцях. Фото: Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, Ярослав Кондришин загинув 27 листопада. Йому було 38 років.

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