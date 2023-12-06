Нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Куницький влітку 2023 року отримав погодження Верховної ради на виїзд з України протягом п’яти днів у короткотермінове відрядження, але пробув за кордоном майже три тижні.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів проекту Радіо Свобода "Схеми".

Як повідомили в апараті парламенту, нардеп був відряджений до Ізраїлю з 3 по 7 липня 2023 року "у межах діяльності депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем", де він є співголовою. За даними "Схем", повернувся Куницький в Україну лише 22 липня.

Журналісти з’ясували, що у проміжку після робочого відрядження і до повернення в Україну Куницький був помічений в аеропорту штату Флорида (США). У цей час в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадовців під час воєнного стану без належних на те підстав. Куницький не відповів на дзвінки та повідомлення журналістів з проханням пояснити, з яких причин він порушив умови дозволу на виїзд.

За даними джерел журналістів із доступом до інформації про перетин кордону, нардеп виїхав з України ввечері 3 липня 2023 року за дипломатичним паспортом через пункт пропуску "Шегині" на україно-польському кордоні. Підставою стало розпорядження парламенту про офіційне відрядження Куницького.

В апарті ВР повідомили, що Олександр Куницький відряджався з 3 по 7 липня до Ізраїлю в рамках діяльності депутатської групи Верховної ради з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем, де він є співголовою.

Зазначається, що усієї групи Куницький був єдиним відрядженим до Ізраїлю депутатом. На запитання журналістів, хто став ініціатором цього відрядження та хто з керівництва ВР його погоджував, у парламенті не відповіли. Але зазначили, що на неї не витрачалися бюджетні кошти.

Звіт за цю поїздку Куницький подав на ім’я голови Верховної ради Руслана Стефанчука 11 липня, хоча, як з’ясували журналісти, він все ще перебував за кордоном. У звіт нардепа, який є у розпорядженні редакції, вказується, що метою поїздки названо "розвиток та зміцнення дружніх відносин між країнами". Серед осіб, з якими він мав зустрічі, Куницький вказав депутатів Кнесету, представників єврейської спільноти, релігійних громад та громадян України, "які тимчасово перебувають в Ізраїлі". Жодних прізвищ депутат не наводить.

Також відсутні згадки про такі зустрічі й у соцмережах Куницького. А на сайті ВР інформація про діяльність депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з державою Ізраїль не оновлювалася з жовтня 2021 року. Зауважується, що коли Куницький мав повернутися в Україну, впродовж двох днів поспіль відбулися засідання Верховної ради – нардепи працювали в сесійній залі 13 та 14 липня. У списку депутатів на сайті парламенту, які голосували в ці дні, навпроти прізвища нардепа стоїть позначка "відсутній".

За даними журналістів, Куницький повернувся в Україну лише через 15 днів після завершення дат офіційного відрядження, а саме ввечері 22 липня 2023 року. Нардеп заїхав в Україну через пункт пропуску на кордоні з Польщею "Шегині", пред’явивши закордонний паспорт.

У проміжку часу після завершення відрядження до Ізраїлю і до повернення в Україну Куницький був помічений у США. Зокрема, за даними "Схем", 15 липня нардеп прилетів в аеропорт St. Pete-Clearwater International Airport у штаті Флорида.

Журналісти звернулися по коментар до Куницького, але наразі на дзвінки та повідомлення він не відповів.

За даними журналістів, у США наразі проживають члени родини Куницького. Також у штаті Флорида мешкає офіційний помічник депутата Куницького і власник харківського холдингу з виготовлення зарядних станцій Autoenterprise Дмитро Ніконов, про що він сам зазначає у своїх соцмережах. Ніконов, як свідчать дані прикордонної служби, виїхав з України за три місяці до повномасштабної війни. У 2020 році НАБУ відкрило кримінальне провадження після виходу розслідування "Схем", про те, що Куницький використовував свій мандат в інтересах компанії Autoenterprise Дмитра Ніконова. Сам нардеп та представники компанії відкидали ці звинувачення. Розслідування НАБУ триває і досі.

Загалом за перші сім місяців 2023 року народний депутат Олександр Куницький пробув за кордоном 54 дні, у 2022 році – 132 дні.

В декларації за 2020 рік Куницький вказував, що має нерухомість в Ізраїлі. Йдеться про квартиру вартістю 5 мільйонів гривень у місті Хайфа, яка належить йому з 2017 року. У 2021 році НАЗК склало протокол на Куницького, оскільки він не зазначив інформацію про позику у розмірі понад 303 тисяч шекелів (2,3 млн грн гривень на момент її придбання).

У 2019 році, перед виборами до парламенту, стало відомо про ізраїльське громадянство Куницького, що він згодом сам підтвердив та зазначив, що написав заяву про вихід. В цьому ж тоді запевнив і президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів. Але чи справді Куницький позбувся ізраїльського громадянства – наразі невідомо.

Обмеження виїзду за кордон для держслужбовців

27 січня 2023 року Кабмін обмежив виїзд за кордон посадовцям і держслужбовцям. Зміни передбачають, що виїзд за кордон народних депутатів і депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих за відповідними органами працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження.

Проте є низка винятків із загального правила, коли такий виїзд здійснюється: у виняткових випадках жінки та/або чоловіка, який є батьком-одинаком, з-поміж зазначених у цьому пункті осіб, які мають дитину/дітей віком до 18 років (включно), з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України; для лікування за кордоном — за наявності документів, які дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, та листа міністра охорони здоров'я, на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі якщо за кордоном помер один із членів сім'ї, особи першого або другого ступеня споріднення.