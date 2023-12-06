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Сили оборони відбили 70 російських атак на сході у День ЗСУ — Генштаб
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Сили оборони відбили 70 російських атак на сході у День ЗСУ — Генштаб

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Українські військові 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха
Українські бійці на Авдіївському напрямку. Фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Українські військові протягом 6 грудня відбили 6 російських атак на Лиманському, 12 на Бахмутському, 34 атаки на Авдіївському, 1 на Шахтарському та 17 на Мар'їнському напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу, минулої доби на Лиманському напрямку ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу Тернів, Веселого, Роздолівки Донецької області, а на Мар’їнському напрямку російські військові без успіху штурмували біля Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки, водночас на Шахтарському напрямку армія РФ атакувала північніше Новодонецького.

"На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться у повідомленні.

Як розповіли у Генштабі, на Авдіївському напрямку військові РФ атакували східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського.

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