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"Церковний календар сходиться з астрономічним". На Донеччині відсвяткували День Святого Миколая
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"Церковний календар сходиться з астрономічним". На Донеччині відсвяткували День Святого Миколая

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У Слов'янську Донецької області в храмі святого апостола Андрія Первозванного, єдиному в місті храмі Православної церкви України, відбулась церковна служба до Дня Святого Миколая, який цього року вперше відзначають 6 грудня.

На новий церковний календар віряни перейшли із 1 вересня цього року.

"У вересні, як було і заплановано, ми перейшли на новий календар. В нас ніякого розділення не було. Хоча була така домовленість, якщо нам буде важко звикнутись, то ми будемо, святкувати двічі свята, аж поки не звикнемо і не приймемо оце нововведення. Але, мабуть, перший місяць вересень і трохи у жовтні ще було незвично, а потім ми втягнулись", — зазначив єпископ Донецький та Слов'янський ПЦУ Сава.

Свято Святого Миколая храм новий церковний календар Слов’янськ Донецька область
Єпископ Донецький та Слов'янський ПЦУ Сава, Слов'янськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Парафіяни, каже отець Сава, схвально сприйняли перехід на новий церковний календар.

"Я роз'яснив нашій пастві, та всі сприйняли позитивно, а тим більше було соборне рішення нашої Православної церкви. Тепер у нас духовний календар церковний сходиться з астрономічним. Тому що старий календар він був просто неточний, і ми просто все довели все до ладу".
Свято Святого Миколая храм новий церковний календар Слов’янськ Донецька область
Церковна служба до дня Святого Миколая, Слов'янськ, Донецька область, 6 грудня 2023 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Єпископ нагадує: День Святого Миколая і світське, і церковне свято: "Коли ми відзначаємо пам'ять святого Миколая, то ми згадуємо його життя. Він був людиною щедрою, милостивою, доброзичливою. Він про себе не думав, а думав про своїх ближніх. Бог його прославив".

Свято Святого Миколая храм новий церковний календар Слов’янськ Донецька область
Церковна служба до дня Святого Миколая у храмі православної церкви України святого апостола Андрія Первозванного, Слов'янськ, Донецька область, 6 грудня 2023 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Жителя Слов’янська по-різному відповідають на питання: коли тепер святкують День Миколая.

"Я буду, напевно, святкувати, по-старому: 19 грудня. Для мене це свято пов'язане з дитинством, подарунками та радісними емоціями", — розповіла жителька Слов'янська.

Свято Святого Миколая храм новий церковний календар Слов’янськ Донецька область
Жителька Слов'янська. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Я — Микола, є привід відсвяткувати в цей тяжкий час двічі. І це добре", — зазначив житель Слов'янська.

Свято Святого Миколая храм новий церковний календар Слов’янськ Донецька область
Житель Слов'янська. Кадр з відео Суспільне Донбас

"6 грудня, як завжди, буду святкувати. Я з дитинства відзначав так, то так і буду далі відзначати", — зазначив житель Слов'янська.

Свято Святого Миколая храм новий церковний календар Слов’янськ Донецька область
Житель Слов'янська. Кадр з відео Суспільне Донбас

Згідно із новоюліанським церковним календарем, на який перейшли православна церква України та Греко-католицька церква, релігійні свята відзначатимуть на 13 днів раніше.

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