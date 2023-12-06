Окупанти планують у 2024 році приватизувати Севастопольський винзавод

Окупаційна влада Севастополя ухвалила прогнозний план приватизації у 2024 році Севастопольського виноробного заводу, "Проєкту розвитку Балаклави", двох державних керуючих компаній та "трьох підвалів".

Відповідний прогнозний план приватизації державного майна було затверджено постановою окупаційного міського уряду.

Зокрема, окупанти планують приватизувати наступні державні унітарні підприємства:

"Керуюча компанія Нахімовського району";

"Керуюча компанія Гагарінського району № 2";

агропромислове об'єднання "Севастопольський виноробний завод";

Єдиний інформаційний розрахунковий центр;

"Проєкт розвитку Балаклави".

"Приватизація передбачається у вигляді перетворення, тому 100% статутного капіталу залишається за містом", — зазначив у своїй доповіді "голова" окупаційного Департаменту з майнових і земельних відносин Севастополя Тимур Кулієв.

Водночас "губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив під час засідання "уряду" 6 грудня, що йдеться про акціонування, а не про перехід власності в приватні руки. Продадуть "якихось три підвали" та майно, яке "тривалий час не здається і не використовується".

На сайті окупаційного уряду Севастополя "документ" ще не опублікували, тому адреси вищезазначеного майна поки невідомі.

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