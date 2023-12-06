Окупанти планують у 2024 році приватизувати Севастопольський винзавод

Окупаційна влада Севастополя ухвалила прогнозний план приватизації у 2024 році Севастопольського виноробного заводу, "Проєкту розвитку Балаклави", двох державних керуючих компаній та "трьох підвалів".
Відповідний прогнозний план приватизації державного майна було затверджено постановою окупаційного міського уряду.
Зокрема, окупанти планують приватизувати наступні державні унітарні підприємства:
- "Керуюча компанія Нахімовського району";
- "Керуюча компанія Гагарінського району № 2";
- агропромислове об'єднання "Севастопольський виноробний завод";
- Єдиний інформаційний розрахунковий центр;
- "Проєкт розвитку Балаклави".
"Приватизація передбачається у вигляді перетворення, тому 100% статутного капіталу залишається за містом", — зазначив у своїй доповіді "голова" окупаційного Департаменту з майнових і земельних відносин Севастополя Тимур Кулієв.
Водночас "губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив під час засідання "уряду" 6 грудня, що йдеться про акціонування, а не про перехід власності в приватні руки. Продадуть "якихось три підвали" та майно, яке "тривалий час не здається і не використовується".
На сайті окупаційного уряду Севастополя "документ" ще не опублікували, тому адреси вищезазначеного майна поки невідомі.
Що відомо про продаж кримських винзаводів окупантами
- У травні 2023 року окупаційна влада Севастополя продала Інкерманський винзавод за ціною в 15 разів нижчою за оціночну — за 533,5 млн рублів. Його купив орендар цього майна — ТОВ "Інкерманський завод марочних вин".
- У листопаді 2021 року прокуратура АРК висунула підозру в розграбуванні національних цінностей на території окупованого півострова директорці винзаводу "Масандра".
- 26 січня окупанти продали на аукціоні завод марочних вин "Коктебель" в Криму за 110,2 млн рублів. Його приватизував сам ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель".
- У грудні 2020 року найстаріший винзавод "Масандра" продали на аукціоні компанії "Південний проєкт" за 5,327 млрд рублів.
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