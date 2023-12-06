Володимир Лисюк — боєць 123 бригади територіальної оборони ЗСУ, який воює з 25 лютого 2022 року, коли почалася повномасштабна війна. Він брав участь в обороні Миколаєва, а нині захищає правобережжя Херсонщини.

З нагоди Дня Збройних сил України військовий розповів кореспондентам Суспільного свою історію служби в лавах армії на початку повномасштабного вторгнення і нині.

52-річний Володимир Лисюк вже понад півтора року служить в ЗСУ. Говорить, в перший день повномасштабного російського вторгнення часу за роздуми не було.

"О 4-ій ранку почався обстріл Миколаєва. Тоді вже було зрозуміло. Ми до цього зустрічалися з хлопцями, з моїми друзями, які воювали. Ми обговорювали можливість чи буде це вторгнення, чи не буде. І ми не вірили до останнього, тому що 200-250 тисяч солдатів — це не окупаційний контингент. Це був ударний контингент, який міг би пройти по якомусь одному напрямку", — говорить військовослужбовець.

"Ми не вірили, що вони зможуть цими силами піти. Але вони пішли. Миколаїв був під ударом і вже в нас не було виходу, ми розуміли, що треба щось робити. Я знав, що мене можуть не взяти в якусь одну із лінійних частин ЗСУ, через це пішов в нашу бригаду ТрО , яка на той момент формувалася", – також додає Володимир.

Військовий один із тих, хто брав участь в обороні Миколаєва.

"На той момент ми готувалися до вуличних боїв, тому що ми знали, що вони вже були дуже близько і знали, що може бути все, що завгодно. Приїхав Марченко, почалась нормальна організація оборони Миколаєва. І перший наш серйозний бойовий вихід був, коли колона московитів прорвалася на Кульбакинський аеродром. Вони туди вскочили як у пастку. Йшли по старих, напевно, картах", — каже тероборонець.

Таким чином військовослужбовцям вдалося оточити російських військових.

"Ми їх заперли, оточили та почала працювати вся вогнева міць, яка на той момент була в Миколаєві, вся була залучена: РСЗВ, артилерія, ударні дрони, а також авіація", — додає Володимир Лисюк.

Володимир Лисюк, військовослужбовець ЗСУ. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

123 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ також ставала на захист очаківського напрямку, заходила на деокуповані території Миколаївщини. Тепер військовослужбовець захищає правобережжя Херсонщини.

"Зараз тривалий час ми тримаємо правий берег Дніпра. На лівобережжі Херсонщини чималі сили зібралися і не можна було допустити, щоб хоч якісь моменти, хоч якось вони намагалися пролізти на цей берег. Хто б там, що не казав, але в бригадах територіальної оборони немає мобілізованих. Ми стали мобілізованими, коли ми прийшли та підписали мобілізаційні документи", — каже військовий.

Володимир також додає, що треба підтримувати ЗСУ в усі способи: морально та фінансово. Він зазначив, що якщо є можливість підтримати, то треба підтримувати, тому що тільки вони зараз стоять на перешкоді того завоювання, яке могло статися.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.