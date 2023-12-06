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Черкаські боксери привезли із чемпіонату 13 призових місць: повідомили імена переможців
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Черкаські боксери привезли із чемпіонату 13 призових місць: повідомили імена переможців

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Черкаські боксери привезли із чемпіонату 13 призових місць: повідомили імена переможців
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА

Черкаські боксери привезли нагороди з чемпіонату України з боксу серед чоловіків та жінок.

Про це повідомили в пресслужбі Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА.

Чемпіонат України з боксу серед чоловіків і жінок (еліта), проходив з 19 по 26 листопада 2023 року у Львові. Черкаську область представили 19 спортсменів.

Черкаські боксери привезли із чемпіонату 13 призових місць
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА

Серед жінок І місце здобули Анастасія Ковальчук та Кароліна Махно. Діана Петренко, Тетяна Довгаль, Марина Мальована вибороли II місця. Анасатасія Коваленко та Аліна Кріт отримали III місце.

"Чоловіки теж показали гідні результати: Мирослав Гончар, Андрій Скакун, Сійовуш Мухаммадієв, Максим Кофан здобули II місця, а Дмитро Колісниченко та Данило Лозан – III місця", — повідомили у пресслужбі Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА.

Черкаські боксери привезли із чемпіонату 13 призових місць
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА

Черкаські боксери привезли із чемпіонату 13 призових місць
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА

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