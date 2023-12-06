На Закарпатті впродовж 5 грудня прикордонники Мукачівського загону затримали 14 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини та Румунії.

Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби України — Західний кордон у Facebook.

За інформацією ДПСУ, прикордонники відділу "Лужанка" затримали 11 чоловіків на українсько-угорському кордоні. Одного чоловіка на шляху до Угорщини зупинили військовослужбовці відділу "Вилок".

Держприкордонслужба України — Західний кордон/Facebook

Ще двох військовозобов'язаних, які приїхали з Донеччини та Вінниччини, зупинили прикордонники відділу "Ділове" на кордоні з Румунією.

На чоловіків склали протоколи, передбачені ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи скерували до суду.

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