Фейковий суд "ДНР" засудив трьох військовослужбовців частини 3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії Владислава Чужа, Богдана Безноська й Святослава Здоровенька.
Про це 6 грудня повідомили в Слідчому комітеті РФ.
Як стверджують у повідомленні російські слідчі, наприкінці лютого торік Чуж, Безносько та Здоровенько обрали позицію, розташовану в школі №32 Маріуполя, та нібито вирішили стріляти по цивільній забудові на виїзді з міста, аби налякати мирне населення і знищити житлові будинки.
"Для вибору мети Чуж користувався додатком "Армія SOS", де ставив на карті точку, наприклад, будинок, і вона видавала координати об'єкта. Дома він обирав такі, щоб вони потрапляли у радіус максимальної стрільби зброї. Далі давав команду Здоровеньку та Безноську виставити міномет за показниками", — йдеться у повідомленні Слідкому.
За даними російського відомства, начебто українські бійці 20 разів стріляли осколково-фугасними мінами по двох житлових будинках з 1 по 14 березня 2022 року та зруйнували ці будинки, мирні жителі не постраждали.
У чому звинуватили українських військових:
- жорстокому поводженні з цивільним населенням,
- застосуванні у збройному конфлікті заборонених коштів та методів,
- замаху на вбивство, вчиненому загальнонебезпечним способом за мотивами політичної та ідеологічної ненависті та ворожнечі,
- навмисному ушкодженні чужого майна загальнонебезпечним способом.
Українських військових засудили до 25 років позбавлення волі.
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