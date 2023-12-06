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В "ДНР" засудили трьох українських військових з полку "Азов" до 25 років ув'язнення
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В "ДНР" засудили трьох українських військових з полку "Азов" до 25 років ув'язнення

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Засуджений в "ДНР" український військовий
Нацгвардієць засуджений так званим судом "ДНР". Скріншот з відео: Слідком РФ/Telegram

Фейковий суд "ДНР" засудив трьох військовослужбовців частини 3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії Владислава Чужа, Богдана Безноська й Святослава Здоровенька.

Про це 6 грудня повідомили в Слідчому комітеті РФ.

Як стверджують у повідомленні російські слідчі, наприкінці лютого торік Чуж, Безносько та Здоровенько обрали позицію, розташовану в школі №32 Маріуполя, та нібито вирішили стріляти по цивільній забудові на виїзді з міста, аби налякати мирне населення і знищити житлові будинки.

"Для вибору мети Чуж користувався додатком "Армія SOS", де ставив на карті точку, наприклад, будинок, і вона видавала координати об'єкта. Дома він обирав такі, щоб вони потрапляли у радіус максимальної стрільби зброї. Далі давав команду Здоровеньку та Безноську виставити міномет за показниками", — йдеться у повідомленні Слідкому.

За даними російського відомства, начебто українські бійці 20 разів стріляли осколково-фугасними мінами по двох житлових будинках з 1 по 14 березня 2022 року та зруйнували ці будинки, мирні жителі не постраждали.

У чому звинуватили українських військових:

  • жорстокому поводженні з цивільним населенням,
  • застосуванні у збройному конфлікті заборонених коштів та методів,
  • замаху на вбивство, вчиненому загальнонебезпечним способом за мотивами політичної та ідеологічної ненависті та ворожнечі,
  • навмисному ушкодженні чужого майна загальнонебезпечним способом.

Українських військових засудили до 25 років позбавлення волі.

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