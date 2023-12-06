Фейковий суд "ДНР" засудив трьох військовослужбовців частини 3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії Владислава Чужа, Богдана Безноська й Святослава Здоровенька.

Про це 6 грудня повідомили в Слідчому комітеті РФ.

Як стверджують у повідомленні російські слідчі, наприкінці лютого торік Чуж, Безносько та Здоровенько обрали позицію, розташовану в школі №32 Маріуполя, та нібито вирішили стріляти по цивільній забудові на виїзді з міста, аби налякати мирне населення і знищити житлові будинки.

"Для вибору мети Чуж користувався додатком "Армія SOS", де ставив на карті точку, наприклад, будинок, і вона видавала координати об'єкта. Дома він обирав такі, щоб вони потрапляли у радіус максимальної стрільби зброї. Далі давав команду Здоровеньку та Безноську виставити міномет за показниками", — йдеться у повідомленні Слідкому.

За даними російського відомства, начебто українські бійці 20 разів стріляли осколково-фугасними мінами по двох житлових будинках з 1 по 14 березня 2022 року та зруйнували ці будинки, мирні жителі не постраждали.

У чому звинуватили українських військових:

жорстокому поводженні з цивільним населенням,

застосуванні у збройному конфлікті заборонених коштів та методів,

замаху на вбивство, вчиненому загальнонебезпечним способом за мотивами політичної та ідеологічної ненависті та ворожнечі,

навмисному ушкодженні чужого майна загальнонебезпечним способом.

Українських військових засудили до 25 років позбавлення волі.

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