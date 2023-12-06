Учні четвертих класів житомирського ліцею №21 привітали військових з Днем Збройних сил України — діти записали відеопривітання для воїнів під назвою: "Дякуємо. Віримо. Переможемо!".

Про це Суспільному розповіла директорка житомирського ліцею №21 Світлана Ремінець.

За її словами, ініціаторами привітати військових з їхнім професійним святом стали учні четвертих класів.

"Вони підійшли та сказали, що наближається таке чудове свято, і давайте якось гарно його відзначимо. Вони стали ініціаторами цього заходу. Ми, звісно, підтримали їхню ідею. Приємно бачити, що у нас ростуть такі патріоти. Це відеопривітання стане особливим подарунком для всіх військових, а зокрема для наших батьків, братів і родичів, які з радістю побачать те, що ми тут працюємо, віримо і чекаємо", — розказала Світлана Ремінець.

Світлана Ремінець, Житомир, 6 грудня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Учень житомирського ліцею №21 Назар Петриченко розповів, що його батько Роман Петриченко загинув на війні 29 квітня 2023 року. 6 грудня до Дня Збройних Сил України хлопчик, разом зі своїми однокласниками та учнями інших четвертих класів, записали відеопривітання для військових.

"Я вітаю Збройні сили України! Бажаю, щоб вони були щасливі, здорові і ніколи не вмирали", — сказав Назар Петриченко.

Житомир, 6 грудня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Учень житомирського ліцею №21 Назар Потапов розказав, що його дядько Петро служить у Збройних силах України з початком повномасштабної війни. Зі слів хлопчика, він пишається українськими військовими.

"Він пішов на фронт у перший день війни, і заради нас бореться за незалежність України і допомагає нам. Кожен день може стати останнім для нього. Вони виборюють нашу незалежність. Я вдячний їм за те, що вони там в окопах, мерзнуть, але борються заради нас", — розповів учень житомирського ліцею №21 Назар Потапов.

Житомир, 6 грудня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

"Я б хотів побажати нашим воїнам, щоб вони ніколи не загинули. Нехай у них завжди буде все добре, нехай їм буде тепло, і щоб війна закінчилася", — сказав учень житомирського ліцею №21 Ілля.

Житомир, 6 грудня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

"Я хочу побажати, щоб вони не здавалися, були мужніми та витривалими. І щоб вони не сиділи так довго в окопах, їм потрібно багато допомагати", — побажала учениця житомирського ліцею №21 Анастасія.

"Бажаємо вам лише найкращого. Нехай у цей день не буде тривоги. Нехай, коли ви переглядаєте це відео, де ми танцюємо, бажаємо вам всього найкращого, щоб вам на душі стало добре", сказала учениця житомирського ліцею №21 Ярина.

Житомир, 6 грудня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

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