У Чернівцях капітально відремонтували дорогу у торговому секторі №6, де розташований авторинок. З 7 грудня рух на цій ділянці відновили. Ремонт дороги вартував майже 7,5 мільйонів гривень.

Про це повідомили на сторінці ринку у Facebook.

Як відремонтували дорогу

Тендер на ремонт дороги оголосили у вересні. Очікувана вартість робіт становила понад 7,6 мільйона гривень. З двох учасників, найменшу суму запропонувала приватна підприємиця Катерина Кердей – понад 7,4 мільйона гривень, йдеться у тендері. З нею уклали договір.

За цю суму у секторі розібрали старий асфальт та замінили його дрібною фігурною бруківкою.

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини