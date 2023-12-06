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У Чернівцях на Калинівському ринку відновили заїзд до сектору авторинку — там завершили ремонт дороги
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У Чернівцях на Калинівському ринку відновили заїзд до сектору авторинку — там завершили ремонт дороги

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У Чернівцях на Калинівському ринку відновили заїзд до сектору авторинку — там завершили ремонт дороги
Відремонтована дорога у секторі №6. Джерело: facebook/МКП "Калинівський ринок"

У Чернівцях капітально відремонтували дорогу у торговому секторі №6, де розташований авторинок. З 7 грудня рух на цій ділянці відновили. Ремонт дороги вартував майже 7,5 мільйонів гривень.

Про це повідомили на сторінці ринку у Facebook.

Як відремонтували дорогу

Тендер на ремонт дороги оголосили у вересні. Очікувана вартість робіт становила понад 7,6 мільйона гривень. З двох учасників, найменшу суму запропонувала приватна підприємиця Катерина Кердей – понад 7,4 мільйона гривень, йдеться у тендері. З нею уклали договір.

За цю суму у секторі розібрали старий асфальт та замінили його дрібною фігурною бруківкою.

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