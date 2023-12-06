З початку року до уповноваженого ВР з прав людини звернулися понад 1600 волинян

Від початку 2023 року до Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця звернулися понад 1600 волинян. Більшість звернень стосувалися соціальних виплат.

Про це омбудсман повідомив під час візиту у Луцьк, який відбувся 6 грудня. З його слів, торік з Волині було на тисячу звернень менше.

"На другому місці серед звернень — питання порушення ВПО, номер три — захист родин військовополонених, осіб зниклих за особливих обставин, або родин загиблих", — сказав посадовець.

Омбудсман України зазначив, що уже понад дві сотні родин військовополонених волинян звернулося до нього з питаннями про обмін полоненими і пошук зниклих безвісти.

Також Дмитро Лубінець анонсував відкриття на Волині регіонального центру захисту прав людини, коли саме він запрацює — не уточнив.

Відеоновину про візит омбудсмана у Луцьку дивіться на YouTube каналі Суспільне Луцьк.

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