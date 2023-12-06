У Кропивницькому працювала резиденція Святого Миколая. Там можна було сфотографуватись, написати лист військовим, розповісти вірш і отримати подарунок. Облаштували резиденцію у приміщенні туристично-інформаційного центру.

Гроші на подарунки — солодощі та книжки — виділили з бюджету громади. Це 15 тисяч гривень. Облаштували резиденцію працівники центру. За п’ять годин сюди завітали 80 дітей, розповіла адміністраторка Оксана Черемисіна.

У Кропивницькому працювала резиденція Святого Миколая. Фото: Суспільне Кропивницький

Сергій Чуприна виконував роль Святого Миколая. "Відчуваю задоволення, піднесення душі, що приходять дітки. У них радість, очі світяться, свято дітей".

Діти мали змогу передати Святому Миколаю лист військовим чи малюнок.

Резиденція Святого Миколая у Кропивницькому. Фото: Суспільне Кропивницький

"Нині важкий період для всіх, але намагаємось дітям зробити свято, щоб хоча б вони відволікались", — сказала відвідувачка резиденції Валентина Гусакова.

Резиденція працювала один день.