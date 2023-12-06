Конкурси та подарунки для дітей, що постраждали від війни. 6 грудня у Чернігові на Головпоштамті погасили нову марку та влаштували свято для дітей-переселенців та дітей, що втратили батьків або житло внаслідок бойових дій. Привезли дітей на свято поліцейські.

"Одне з наших завдань роботи – це робота з дітками, тому, звичайно, що ми через це знаємо про певні їхні потреби і ми знаємо, де є діти, які потрапили в складні життєві обставини, де є родини, які постраждали внаслідок активних бойових дій і сьогодні, на свято Святого Миколая ми привезли частину таких діток, з таких родин. Нас запросили сюди до відділення «Укрпошти» погасити марку на таке свято", — каже пресофіцер патрульної поліції Віталій Копистко.

Пресофіцер патрульної поліції Віталій Копистко. ФОТО: Суспільне Чернігів

На Укрпошті влаштували свято для дітей, які постраждали від війни. ФОТО: Суспільне Чернігів

Директор Чернігівського регіону АТ "Укрпошта" Олександр Бородавко розповів про нову марку: ескіз марки розробив художник Костянтин Лавро. На ній він зобразив Святого Миколая, що їде верхи на коні й несе мішок з подарунками.

"Вона так і називається «Подарунки Святого Миколая». В цьому випадку тут і танки, і літаки, і все інше, що потрібно для знищення нашого ворога. А під ногами у Святого Миколая вже понівечений символ Росії і ми впевнені, що все це є поєднанням тільки одного, того, чого ми всі так бажаємо – перемоги найскорішої".

Директор Чернігівського регіону АТ "Укрпошта" Олександр Бородавко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Наклад марок становить 600 тисяч екземплярів.

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