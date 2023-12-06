НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
"Жовтий" рівень небезпеки: в Запорізькій області попереджають про ожеледицю
ПОГОДАДСНСРегіони

"Жовтий" рівень небезпеки: в Запорізькій області попереджають про ожеледицю

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В Запорізькій області попереджають про ожеледицю
Ожеледиця, фото ілюстративне. Фото ілюстративне: УНІАН

Вночі та вранці 7 грудня в Запорізькій області на дорогах очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). У зв'язку з цим рятувальники просять учасників дорожнього руху бути уважними та обережними.

Про це сьогодні, 6 грудня, повідомили в ГУ ДСНС Запорізькій області.

Рятувальники закликають водіїв:

  • бути обачними при проїзді мостів та естакад;
  • відмовитися від ризикованих маневрувань;
  • у жодному випадку не перевищувати швидкість;
  • дотримуватись безпечної дистанції та правил паркування.
"Крім того, варто утриматися від поїздок на дальню відстань, а тим, хто виїхав, бути вкрай обережними, мати при собі теплі речі і зарядні пристрої", — йдеться в повідомлені.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Найтепліша осінь на Франківщині
Найтепліша за весь період спостережень. Синоптики розповіли, якою була осінь 2023 на Франківщині
Травмувалися через негоду
Ожеледиця у Франківську: медики повідомили про кількість травмованих пішоходів
Стало відомо, якою буде погода 7 грудня на Івано-Франківщині
Стало відомо, якою буде погода 7 грудня на Івано-Франківщині
На Буковині впродовж двох днів прогнозують туман: якою буде погода
На Буковині впродовж двох днів прогнозують туман: якою буде погода
На початок