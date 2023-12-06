"Жовтий" рівень небезпеки: в Запорізькій області попереджають про ожеледицю

Вночі та вранці 7 грудня в Запорізькій області на дорогах очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). У зв'язку з цим рятувальники просять учасників дорожнього руху бути уважними та обережними.
Про це сьогодні, 6 грудня, повідомили в ГУ ДСНС Запорізькій області.
Рятувальники закликають водіїв:
- бути обачними при проїзді мостів та естакад;
- відмовитися від ризикованих маневрувань;
- у жодному випадку не перевищувати швидкість;
- дотримуватись безпечної дистанції та правил паркування.
"Крім того, варто утриматися від поїздок на дальню відстань, а тим, хто виїхав, бути вкрай обережними, мати при собі теплі речі і зарядні пристрої", — йдеться в повідомлені.
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