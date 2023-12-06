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За захист України: у Черкасах до Дня Збройних Сил нагородили військових і рятувальників
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За захист України: у Черкасах до Дня Збройних Сил нагородили військових і рятувальників

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У Черкасах 6 грудня до Дня Збройних Сил України державними нагородами відзначили 41 представника Сил оборони. Також відзначили черкаських рятувальників.

Таким чином хотіли подякувати тим, хто боронить Україну, розповів Суспільному начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Посмертну нагороду – орден за заслуги перед Черкащиною – за чоловіка отримала черкащанка Людмила Юрчик.

"Він воював із квітня по червень 2022 року. Потім, за свідченнями побратимів, він загинув, але рік і два місяці вважався зниклим безвісти. Його героїзмом я пишаюся, але хотілося б, щоб чоловік був удома, щоб у нашої трирічної донечки був живий тато, бо вона його й досі ходить шукає. Чоловік собою прикрив побратимів. Більш героїчного, мабуть, не придумаєш", – розповіла вона.

У Черкасах до Дня Збройних Сил нагородили військових
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець вручає посмертну нагороду загиблого військовослужбовця Сергія Юрчика його дружині Людмилі. 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси

Військовослужбовець Сергій Біднячук служить два роки:

"В зоні бойових дій, на жаль, побував мало, тому що отримав поранення, несумісне з подальшим продовженням служби. Був на Бахмутському напрямку, ми вели запеклі бої з так званими вагнерівцями. Я йшов не за нагородами, а боронити. Відзначили – значить, я, напевно, робив щось правильно. Це буде подарунок моїм дітям, вони пережили багато".

У Черкасах нагородили військових до Дня Збройних Сил України
У Черкасах з нагоди Дня Збройних Сил України нагородили військовослужбовців. 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси

Військовослужбовиця Анна Штабрат наразі допомагає військовослужбовцям потрапляти в медичні пункти та проходити реабілітацію, а також направляє їх на ВЛК:

"Вся ця робота, яка проходить тут, не на фланзі бойових дій, теж важлива. Тут, у тилу, ми допомагаємо своїм побратимам наближати перемогу, тільки іншим шляхом".

У Черкаса нагородили військових до Дня Збройних Сил України
Військовослужбовиця Анна Штабрат отримала відзнаку з нагоди Дня Збройних Сил України. 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси

Також військовим передали автівки, на які збирали підприємці та волонтери Черкащини, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Передали три «швидкі допомоги» окремим військовим частинам. Ці машини вкрай необхідні для швидкої евакуації та надання медичної допомоги. Крім того, традиційно передали декілька пікапів та окремий евакоавтомобіль", — розповів він.

У Черкасах нагородили військових до Дня Збройних Сил України
Від Черкащини для ЗСУ передали "швидкі", пікапи та евакуаційний автомобіль. 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Черкаси

Нагородили і черкаських працівників ДСНС. Зокрема, президент України Володимир Зеленський відзначив трьох рятувальників з Уманщини.

У Черкасах нагородили військових до Дня Збройних Сил України
Троє рятувальників з Уманщини отримали відзнаки президента України. 6 грудня 2023 року. Фото: Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області

За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові медаллю "За бездоганну службу” ІІІ ступеня нагородили полковника служби цивільного захисту Руслана Даценка. Медаллю “За врятоване життя” нагородили капітана служби цивільного захисту Олександра Гриценка та лейтенанта служби цивільного захисту Богдана Коротюка.

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