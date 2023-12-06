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У Києві прокуратура вимагає знести гараж і повернути місту земельну ділянку вартістю понад 54 млн гривень
ПРОКУРАТУРАСудРегіони

У Києві прокуратура вимагає знести гараж і повернути місту земельну ділянку вартістю понад 54 млн гривень

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Київська міська прокуратура звернулася до суду стосовно скасування рішення про державну реєстрацію права власності на самочинно збудований гараж. Його звели на території комунальної земельної ділянки на проспекті Бажана, загальною площею 1,4469 га, вартістю понад 54 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що державну реєстрацію на гараж площею 35,2 кв.м., розташований на території обслуговуючого гаражного кооперативу, здійснила фізична особа. Це було зроблено за відсутності всіх передбачених для такої реєстрації документів: відомостей про прийняття в експлуатацію та присвоєння об'єкту адреси.

"В подальшому, через наявність зазначеного гаража на комунальній ділянці, за заявою гаражного кооперативу сформовано земельну ділянку площею 1,4469 га та присвоєно кадастровий номер у Державному земельному кадастрі", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі з'ясували, що кооператив у квітні 2023 року звернувся до Київської міської ради з клопотанням про відведення всієї земельної ділянки поза аукціоном. Приводом був зведений гараж.

Правоохоронці вимагають скасувати рішення про державну реєстрацію права власності, повернути земельну ділянку у комунальну власність міста, знести гараж та скасувати у Державному земельному кадастрі запис про державну реєстрацію землі.

Дарницький районний суд Києва відкрив провадження, підготовче судове засідання призначено на 16 січня 2024 року, підсумували у прокуратурі.

Що відомо про повернення земельних ділянок у власність громади Києва

Міська прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання незаконним рішення Київради. На його підставі товариство орендувало земельну ділянку вартістю 24 млн гривень без проведення земельних торгів.

Також прокурори відстояли в суді право киян на земельну ділянку прибережної смуги річки Дніпро, що розташовується у Гідропарку на пляжі "Золотий" на острові Венеціанський.

Господарський суд Києва розірвав договір оренди та зобов'язав товариство повернути місту земельну ділянку на Оболоні площею понад пів гектара.

До столичної громади повернулася і земельна ділянка у Дарницькому районі вартістю понад 208 млн гривень. Одна з приватних фірм отримала землю в оренду площею понад 4 га на вул. Ревуцького. Планували побудувати багаторівневий паркінг, але використовували ділянку як платну автостоянку.

Прокуратура повернула громаді Києва землі ландшафтного заказника "Совська балка". Вартість земельної ділянки становить понад 390 млн грн.

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