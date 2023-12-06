У Полтаві погасили поштову марку "Подарунки Святого Миколая"

Поштову марку "Подарунки Святого Миколая" погасили у Полтаві 6 грудня. Зробили це до Дня Святого Миколая та Дня Збройних сил України. Окрім того презентували конверт зі схожою тематикою.

У будинку святого Миколая у Полтаві погасили поштову марку, а також презентували конверт.

Спецпогашення марки. Фото: Telegram К. Ямщикова

"На конверті зображений Святий Миколай, який доставляє подаруночки для бажаної нами перемоги. Це літаки, танки. А на марці зображений Святний Миколай, який їде на коні, несе подарунки у камуфляжному мішечкові. І легкий тролінг на Георгія Змієборця, який топче своїми копитами двоголову курку", — розповів директор полтавської дирекції "Укрпошти" Юрій Набасов.

За словами Набасова, малюнки створив український книжковий графік Кость Лавро.

Номінал марки – 18 гривень. Іще додаткові 5 гривень призначені для відрахування на потреби військових. Наклад марки – 600 тисяч примірників, а конверту – 40 тисяч примірників.

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