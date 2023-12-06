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На Одещині п'яний правоохоронець зіткнувся з вантажівкою: пасажиру ампутувало ноги — ДБР
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На Одещині п'яний правоохоронець зіткнувся з вантажівкою: пасажиру ампутувало ноги — ДБР

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На Одещині п'яний правоохоронець зіткнувся з вантажівкою: пасажиру ампутувало ноги — ДБР
ДТП на Одещині за участі правоохоронця. Фото: ДБР

На Одещині розпочали розслідування обставин дорожньої пригоди за участі правоохоронця, яка сталася поблизу села Єреміївка 5 грудня.

Про це 6 грудня повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За попередніми даними слідства, п'яний правоохоронець зіткнувся з вантажівкою, що їхала в попутному напрямку. Внаслідок ДТП одному з пасажирів ампутовано ноги, а інший пасажир отримав численні переломи та садна. Обох травмованих шпиталізували

На місце аварії виїхали працівники ДБР, які відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 КК України.Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження Наразі триває досудове розслідування.

На Одещині п'яний правоохоронець зіткнувся з вантажівкою: пасажиру ампутувало ноги
ДТП на Одещині за участі правоохоронця. Фото: ДБР

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