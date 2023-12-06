На Одещині розпочали розслідування обставин дорожньої пригоди за участі правоохоронця, яка сталася поблизу села Єреміївка 5 грудня.
Про це 6 грудня повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
За попередніми даними слідства, п'яний правоохоронець зіткнувся з вантажівкою, що їхала в попутному напрямку. Внаслідок ДТП одному з пасажирів ампутовано ноги, а інший пасажир отримав численні переломи та садна. Обох травмованих шпиталізували
На місце аварії виїхали працівники ДБР, які відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 КК України.Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження Наразі триває досудове розслідування.
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