5 грудня у Народичах вшанували земляків, які віддали життя у боях за незалежність України — в пам'ять про полеглих воїнів у селищі відкрили стелу пам'яті "Герої Народиччини. Пам’ятаємо кожного".

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написала Народицька селищна військова адміністрація.

У коментарі Суспільному заступниця голови Народицької СВА Наталія Бортник розповіла, що стелу облаштували на площі в центрі селища. Гроші на це виділили з місцевого бюджету.

"Сама конструкція стояла там раніше – це була дошка пошани, яку ми облаштували під місце пам'яті наших полеглих захисників, — каже Наталія Бортник. — Зараз в Народичах це поки єдине таке місце пам'яті. Ми консультувалися з рідними на рахунок місця для стели і фотографій загиблих воїнів. Загалом процес цей трохи затягнувся. Довго робили світлини, бо була черга. Фото робив місцевий підприємець, який замовляв їх, наскільки мені відомо, у Малині. Буквально минулого тижня ми отримали готові портрети і вирішили відкрити стелу пам'яті напередодні Дня ЗСУ".

Фото: Facebook Народицької селищної військової адміністрації

Фото: Facebook Народицької селищної військової адміністрації

За словами заступниці голови адміністрації, для стели виготовили 15 гранітних дошок зі світлинами воїнів з Народиччини, які поклали життя у боях за незалежність України.

"Якщо ви подивитеся на фото, то побачите, що там 15 дошок, а також ще один портрет нашого воїна, який загинув у боях нещодавно. Ми не встигли виготовити дошку, але обов'язково це зробимо. Двоє з 16 наших полеглих захисників загинули на війні у 2014 році, ще 14 захисників полягли в боях з армією РФ уже під час повномасштабної війни", — розповіла Наталія Бортник.

Фото: Facebook Народицької селищної військової адміністрації

Фото: Facebook Народицької селищної військової адміністрації

Фото: Facebook Народицької селищної військової адміністрації

Раніше Суспільне повідомляло, що зранку 6 грудня у Житомирі вшановували пам'ять військових, які поклали життя у боротьбі за волю та незалежність України.

Також 6 грудня в Україні вперше разом відзначають День ЗСУ та День Святого Миколая. Цього дня житомирські школярі передали пораненим захисникам, які лікуються в шпиталі, "миколайчики" — теплі речі, солодощі та обереги.

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