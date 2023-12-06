"За тих, хто нас оберігає". У Миколаєві відбувся молебень за захисників України

У Миколаєві шостого грудня, у День Святого Миколая та Збройних сил України, у Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері відбувся молебень за захисників України. Це ініціатива представників громадської організації “Об'єднання матерів і дружин захисників України”.

Службу відвідали кореспонденти Суспільного.

Керівниця відокремленого підрозділу в Миколаївській області Лілія Першина розповідає, заходи вшанування захисників відбуваються щомісяця.

"Це спільна ідея. Ми збираємося доволі часто у нас проходять групи підтримки "на рівні, рівне, рівному", ніхто так не розуміє одна одну, як люди ті, що проживають і живуть з цим болем і втратою. Ми намагаємося робити групи підтримки щосуботи в центрі (в центрі громадського об'єднання — ред.)", — говорить Лілія Першина.

Священнослужитель Кафедрального собору, Миколаїв, 6 грудня 2023 року. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Під час молебні священнослужитель Кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері зачитує імена військовослужбовців.

"Хто долучиться до нашої молитви, ми тільки раді, оскільки вона тільки підсилить її силу (молитви — ред.). І сьогодні таке свято — День Святого Миколая, ми сподіваємося, що нас він почує Святий Миколай і диво станеться, і принесе мир в Україну. А до неслухняних прийдуть ЗСУ", — розповідає керівниця підрозділу Лілія Першина.

Керівниця відокремленого підрозділу ГО "Об'єднання матерів і дружин захисників України" в Миколаївській області Лілія Першина, Миколаїв, 6 грудня 2023 року. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Дружина полоненого бійця 79-ї бригади Катерина Васильєва говорить, мета молебні — надихнути українських військових.

"Ми вирішили із родинами військовослужбовців зібратися. Хочемо зробити такий молебень за всіх наших захисників, за тих, хто сьогодні нас оберігає в строю, за тих, хто безвісти зник, за тих, хто перебуває в полоні, у кого дуже тяжка зараз доля", — говорить дружина полоненого.

Присутні під час молебні, Миколаїв, 6 грудня 2023 року. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Катерина розповідає, подібні заходи підтримують її морально.

"Вони допомагають знаєте якийсь такий стусан, мабуть, дають, що треба якось триматися. Якось про себе, про наших захисників нагадувати, збирати родини їхні. Хтось чекає майже два роки, хтось менше, але це дуже важко й складно. Іноді не хочеться ні з ким спілкуватися", — додає жінка.

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