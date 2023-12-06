6 грудня поліція Харківської області проводила обшуки в підрозділах центру медико-соціальної експертизи. Правоохоронці вилучали медичну документацію для кримінальних справ про ухилення від призову, а також відкритих проти працівників комісій за вимагання грошей.

Для розслідування планують вилучити близько тисячі особових справ, повідомив начальник поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Особливу увагу приділяємо тоненьким справам із сумнівними діагнозами. Кількість людей, які отримують інвалідність, після початку повномасштабного вторгнення дійсно зросла. Але маємо інформацію, що не всі насправді хворіли, та все ж отримали інвалідність", — сказано в повідомленні.

У Харкові 40-річний чоловік відмовлявся отримувати бойову повістку прямо в приміщенні центру комплектування, поводився зухвало. А в одному з районів області 38-річний призовник чинив опір працівникам військкомату, потім розповідав про вигадані медичні довідки, які нібито мали б звільнити його від мобілізації

378 справ про ухилення від призову зареєстрували на Харківщині протягом 2023 року, чверть з них уже передали до суду. Водночас за словами Болвінова, поліцейські займаються і справами, де фігурантами є працівники ТЦК, ВЛК та МСЕК.

"Викриваємо і військкомів, і керівників військово-лікарських комісій, які встигли налагодити цілі схеми та за гроші знімали людей з військового обліку. Буває й таке, коли повістку отримує чоловік з відстрочкою або той, хто взагалі не підлягає мобілізації", — розповів Болвінов.

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