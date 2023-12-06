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"Приїхала фіксувати пошкодження, працювати просто не можливо": херсонці про чергові руйнування снарядами РФ
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"Приїхала фіксувати пошкодження, працювати просто не можливо": херсонці про чергові руйнування снарядами РФ

Ексклюзивно
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Російські військові не припиняють обстрілювати правобережну частину області. Минулої доби під вогнем були населені пункти Херсонського та Бериславського районів. З ночі до ранку 6 грудня 2023 року Херсон обстрілювали безперестанку.

Через нічну російську атаку пошкоджене приміщення, яке орендує херсонка Алла. За її словами, це сталось майже опівночі.

"Я орендую це приміщення, приїхала, все треба фіксувати: пошкоджені двері, фронтон. Дякувати Богу, ніхто не поранений. А от в будинку поруч — дістали з-під завалів людину. Працювати просто не можливо", — розказує жінка.

Херсон, обстріли, 6 грудня 2023 рік
Херсон, пошкоджене обстрілами РФ приміщення, 6 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

Як розповів херсонець Володимир, під час атаки по місту він був на роботі. Російські снаряди пошкодили його будинок.

"Мені подзвонили на роботу, як приїхав побачив — вікна зруйновані. Всі живі і це добре", — говорить чоловік.

Херсон, обстріли, 6 грудня 2023 рік
Поламаний дах та вибиті вікна у приватному будинку через російські обстріли, 6 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації російські військові обстрілювали місто всю ніч. Пошкоджений медичний заклад, будинки, автомобілі.

Минулої доби 20 разів обстріляли населені пункти Херсонської громади. Атакували Херсон, Садове, Антонівку, Придніпровське та Комишани. По обласному центру випустили 30 снарядів з різного типу озброєння, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"Внаслідок одного з таких обстрілів, зранку загинули двоє людей: жінка 34-років та волонтер, ще двоє — були поранені. Пошкоджена одна із лікарень Херсона, легкі поранення отримали четверо медпрацівників, двоє з них лікарі. Вечері у Велетенському загинула жінка", — каже Толоконніков.

Херсон, обстріли, 6 грудня 2023 рік
Херсон, поламаний російськими снарядами дах у приватному будинку, 6 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

Били російські військові і по населених пунктах Бериславського району. Минулої доби під російськими обстрілами перебували чотири територіальні громади.

Як розповів керівник Бериславської РВА Володимир Літвінов, армія РФ завдала авіаційних ударів по населених пунктах Львове та Тягинка.

"Берислав обстріляли застосовуючи артилерію та скидаючи БпЛА. Під артобстрілами опинилась Качкарівка Милівської громади. Там пошкоджений медичний заклад, будинки та господарські споруди, у Нововоронцовці — об’єкт критичної інфраструктури. Високе атакували з безпілотних літальних апаратів: пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, гуманітарний склад, складське приміщення та сільськогосподарську техніку", — розказав Літвінов.

Херсонщина, обстріли, 6 грудня 2023 рік
Херсонщина, побитий обстрілами РФ дах у будинку, 6 грудня 2023 рік. Фото: Поліція Херсонської області/Facebook

Загалом минулої доби російські військові 101 раз обстріляли територію звільненої Херсонщини, випустили 510 снарядів.

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