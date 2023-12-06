Прапор із майдану Соборного у Житомирі, який був пошкоджений вітром, передали донці військового однієї з житомирських бригад. Цей символ України використають для об’єднання українців світу та збору коштів для ЗСУ.

Про це Суспільному розповіла дружина мобілізованого Олена Бєляк, яка стала автором ідеї використати пошкоджений прапор для збору грошей на потреби Збройних сил України.

За її ініціативи в середині листопада 2023 року Житомирська міська рада передала пошкоджений негодою прапор благодійній організації "Разом до життя" та благодійному фонду "Лелекера". Військові-ветерани зашили пошкоджене полотно прапору і напередодні Дня ЗСУ та Дня волонтера передали його 9-річній Альбіні Бєляк, донці військовослужбовця, який нині захищає Україну.

9-річна Альбіна Бєляк, донька військовослужбовця однієї з житомирських бригад. Фото: Катерина Кононюк

Прапор передавали біля пам'ятника "Захисникам України у війні з російським агресором" та стендів з фотокартками полеглих житомирян.

"Метою такої акції є не тільки збір коштів, але і об’єднання українців світу. І тому прапор вирушить до європейських країн, де будуть проводитись заходи із залученням українців. І там збиратимуть гроші на дрони. Першою країною, до якої поїде прапор, буде Польща. Так як саме поляки першими підтримали нас із початком повномасштабної війни. Плануємо до 16 лютого, Дня єднання, придбати перший дрон. Тому просимо долучатися до акції", — сказала Олена Бєляк.

9-річна Альбіна Бєляк, донька військовослужбовця однієї з житомирських бригад. Фото: Катерина Кононюк

Ветерани війни передають прапор доньці військовослужбовця. Фото: Катерина Кононюк

Ветерани війни передають прапор доньці військовослужбовця. Фото: Катерина Кононюк

Ветерани війни передають прапор доньці військовослужбовця. Фото: Катерина Кононюк

Ветерани війни передають прапор доньці військовослужбовця. Фото: Катерина Кононюк

Як раніше писало Суспільне, 9 серпня 2021 року на майдані Соборному встановили 50-метровий флагшток. 20 серпня у Житомирі на майдані Соборному провели репетицію підняття Державного Прапора на новому флагштоці.

Церемонію підняття великого синьо-жовтого стягу на новому 50-метровому флагштоці провели 23 серпня 2021 року. Ширина прапора була 14 метрів, висота – 8 метрів, вага – 11 кілограмів.

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