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Розстріляв і кинув у колодязь. Військовий з Бурятії підозрюється у вбивстві жителя Київщини
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Розстріляв і кинув у колодязь. Військовий з Бурятії підозрюється у вбивстві жителя Київщини

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Розстріляв і кинув у колодязь. Військовий з Бурятії підозрюється у вбивстві жителя Київщини
Ілюстративне фото: Gettyimages

Російські військові розстріляли 49-річного чоловіка, який розвозив сусідам по селу їжу та іншу гуманітарну допомогу від місцевої церкви під час окупації Київщини.

Про це повідомляє Нацполіція.

Тіло цивільного чоловіка знайшли майже через пів року під час планового обстеження каналізації комунальною службою.

У березні 2022 року по його авто "Пежо 308" випустили не менше 21 куль з автомату, коли він проїжджав повз російський блокпост.

Судово-медична експертиза встановила, що потерпілий отримав кульове поранення лівого плечового суглоба та осколкове поранення правого колінного суглоба з багатоуламковими переломами, однак залишався живим.

"Чоловіка примусово витягли з автомобіля і намагалися провести допит, проте через поранення він був не в змозі відповідати на запитання. Не отримавши від жертви відповідей, окупанти розстріляли його та викинули тіло в каналізаційний колодязь на узбіччі 37-км автодороги "Київ-Житомир" поблизу села Бузова", — йдеться в повідомленні.
Розстріляв і кинув у колодязь. Військовий з Бурятії підозрюється у вбивстві жителя Київщини
Фото: Нацполіція

Подробиці та обставини події з'ясували завдяки показам доньки загиблого та бучанським бійцям ТрО, які під час окупації вели фото- та відеофіксацію дій росіян.

Слідчі Нацполіції встановили особу підозрюваного — це 27-річний військовослужбовець РФ, старший навідник 2 гаубичної самохідно-артилерійського взводу 5 окремої танкової бригади військової частини №46108 з місцем дислокації м. Улан-Уде в республіці Бурятія.

Розстріляв і кинув у колодязь. Військовий з Бурятії підозрюється у вбивстві жителя Київщини
Фото: Нацполіція

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора йому повідомили заочну підозру в порушенні законів та звичаїв війни за ч. 2 ст. 438 ККУ. Санкція статті передбачає ув'язнення від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Що відомо про розслідування злочинів російських військ в Україні

У вересні 2023 року стало відомо, що слідчі Національної поліції розпочали 95 284 кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями армії РФ та їхніми пособниками від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Протягом 2022 року правоохоронцям вдалося ідентифікувати 91 російського військового, які чинили воєнні злочини на території Бучанської громади на Київщині. Загалом у цьому районі задокументовані понад 9 тисяч воєнних злочинів, скоєних солдатами РФ.

Станом на 3 серпня 2023 року Міністерство внутрішніх справ внесло до інформаційної підсистеми "Воєнний злочинець" відомості про 232 131 особу, з них 197 857 — це російські військові.

15 липня генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що українські суди винесли вироки 53 військовим РФ за скоєні воєнні злочини.

Допомагати українським прокурорам розслідувати безпрецедентну кількість російських воєнних злочинів в Україні будуть Міністерство юстиції США та ФБР.

Воєнні злочини РФ в Україні вивчають і громадські організації. Вони документують їх та збирають свідчення для трибуналу.

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