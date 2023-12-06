В пункті пропуску на Волині в іноземця вилучили печиво з марихуаною

У міжнародному пункті пропуску "Устилуг" на Волині у іноземця вилучили декілька пакувань з печивом із марихуани.

Як розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, наркотичне печиво знайшли в автомобілі 31-річного громадянина Польщі, який в'їжджав в Україну.

Ланч-бокс із печивом знаходився під переднім пасажирським сидінням, ще один харчовий контейнер знайшли на задньому сидінні автівки.

Виявити печиво з марихуаною допоміг службовий пес.

Зі слів речниці прикордонного загону, у чоловіка загалом вилучили понад пів кілограма печива і направили на експертизу.

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