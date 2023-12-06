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Латвійці передали Чернігову десять вживаних автобусів та чотири авто для ЗСУ
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Латвійці передали Чернігову десять вживаних автобусів та чотири авто для ЗСУ

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Чернігів 6 грудня отримав 10 міських автобусів від латвійських колег з міста Рига. Ці автобуси курсуватимуть містом та будуть на балансі "Чернігівського тролейбусного управління".

Про це Суспільному розповів директор підприємства Руслан Ємець. За його словами, ближче до нового року ці автобуси польського виробництва планують пустити на міські маршрути, спочатку їм проведуть техогляд та отримають українські номерні знаки.

"Вони приїхали своїм ходом, тобто, ми вже розуміємо, що вони у робочому стані. Вони досить поважного віку, це 2001 рік випуску. Для такого віку це дуже непоганий стан автобусів. Я сподіваюся, що кілька років вони будуть справно служити містянам. Ми будемо намагатися їх обслуговувати", — сказав Ємець.
Латвійці передали Чернігову десять вживаних автобусів та п'ять авто для ЗСУ
Руслан Ємець. ФОТО: Суспільне Чернігів

Латвійці передали Чернігову десять вживаних автобусів та п'ять авто для ЗСУ
Автобуси з Латвії. ФОТО: Суспільне Чернігів

За словами Ємця, ці автобуси мають місткість близько 100 пасажирів, також пристосовані для маломобільних груп людей. А самі автобуси були наповнені гуманітарною допомогою від громади Риги.

Латвійці передали Чернігову десять вживаних автобусів та п'ять авто для ЗСУ
Автобуси наповнені гуманітарногю допомогою. ФОТО: Суспільне Чернігів

Окрім автобусів, латвійські партнери передали чотири автівки для ЗСУ.

Латвійці передали Чернігову десять вживаних автобусів та п'ять авто для ЗСУ
Дмитро Блауш. ФОТО: Суспільне Чернігів
"Загалом шість машин від міста-побратима Чернігова Огре, Латвійська Республіка. Дякуємо меру міста Егілсу Хелманісу, який що два місяці привозить нам від п'яти автомобілів для наших Збройних сил України. Чотири машини для 1-ї танкової, для 63-ї бригади і для інших бригад, для наших чернігівських хлопців, які захищають нашу країну. Всі ці шість машин сьогодні (6 грудня, — ред.) відправляються на фронт", — сказав заступник голови облради Дмитро Блауш.

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