6 грудня поблизу Січеславської Набережної у Дніпрі у річці виявили тіло людини.

Про це йдеться на сайті ДСНС Дніпропетровщини.

Повідомлення про те, що у річці виявили тіло людини надійшло правоохоронцям. На місце події прибули водолази-рятувальники. Вони встановили, що в 2 метрах від берега, на поверхі води знаходиться людина без ознак життя.

За допомогою човна тіло потопельника, орієнтовно 35-ти років дістали, та передали правоохоронцям.

До робіт залучили 3 водолаза-рятувальника та 1 одиницю техніки.

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