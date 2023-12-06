У Криворізькому районі Дніпропетровщини в чоловіка в гаражі знайшли арсенал зброї та боєприпасів.
Про це повідомили в пресслужбі обласної поліції.
За даними з поліції, 28-річний чоловік зберігав у гаражі близько ста патронів різного калібру, дві пневматичні гвинтівки та магазин від автомата.
Відомо про це стало 4 грудня вранці, коли до поліції надійшло повідомлення про травмування чоловіка, власника гаража. Поліцейські на місці з'ясували, що в руках у фігуранта здетонував патрон.
Під час обшуку в гаражі виявили зброю та боєприпаси. Вилучене спрямували на експертизу.
Інцидент розслідують як незаконне поводження зі зброєю (за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України). Стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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