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На Дніпропетровщині в чоловіка в гаражі знайшли арсенал зброї та боєприпасів
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На Дніпропетровщині в чоловіка в гаражі знайшли арсенал зброї та боєприпасів

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На Дніпропетровщині в чоловіка в гаражі знайшли арсенал зброї та боєприпасів
Фото: Поліція Дніпропетровщини

У Криворізькому районі Дніпропетровщини в чоловіка в гаражі знайшли арсенал зброї та боєприпасів.

Про це повідомили в пресслужбі обласної поліції.

За даними з поліції, 28-річний чоловік зберігав у гаражі близько ста патронів різного калібру, дві пневматичні гвинтівки та магазин від автомата.

Відомо про це стало 4 грудня вранці, коли до поліції надійшло повідомлення про травмування чоловіка, власника гаража. Поліцейські на місці з'ясували, що в руках у фігуранта здетонував патрон.

Під час обшуку в гаражі виявили зброю та боєприпаси. Вилучене спрямували на експертизу.

Інцидент розслідують як незаконне поводження зі зброєю (за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України). Стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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