"Подарунки Святого Миколая". У Кропивницькому погасили марку до Дня ЗСУ

У Кропивницькому на площі Героїв Майдану погасили марку "Подарунки Святого Миколая". Випуск присвятили Дню Збройних сил України та Дню Святого Миколая.

На конверті зображений Миколай, який несе в камуфляжному мішку необхідну для Перемоги України зброю для ЗСУ: літаки й танки. До поштового випуску ввійшов марковий аркуш, на якому п'ять марок, поштова листівка та немаркований художній конверт першого дня. Художник цієї марки й всього випуску Кость Лавро.

Загальний тираж – 600 тисяч поштових аркушів. До Кіровоградської області надійшло 1800 поштових аркушів, розповіла директорка Кропивницького регіону "Укрпошти" Тетяна Капустіна.

За словами директорки, штемпель першого дня можна поставити сьогодні, 6 грудня, у відділеннях "Укрпошти".

Вартість однієї марки — 23 гривні, п’ять із яких йтиме на потреби ЗСУ. Листівка та конверт коштують по 10 гривень.

У Кропивницькому презентували і погасили марку "Подарунки святого Миколая". Фото: Суспільне Кропивницький

Місцевий житель Роман Стоноженко сказав, його сім’я зробила передзамовлення.

"Мати замовила марки для мене і моєї сестри. Для того, щоб підтримати ЗСУ, тому що там іде донат додатковий. Також для історії, яку ми будемо пам’ятати, передавати нащадкам. Лаконічний дизайн, синьо-жовті кольори. Саме це сподобалось. Нагадує дитинство".

Обмежень щодо продажу марок немає.