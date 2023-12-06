Енергетики заживили всіх споживачів у Топольському Ізюмського району. Зі світлом — понад 100 домоволодінь. Електропостачання у селі зникло у перші дні вторгнення РФ.

Про відновлення електропостачання повідомила пресслужба "Харківобленерго".

"Село живилося від трьох підстанцій, дві з яких під час активних бойових дій були розбиті вщент. Дроти були пошкоджені на 100%, опори — на 70%. Фактично ми будували нові мережі. Наразі ми увімкнули всіх мешканців Топольського, які живуть у селі. Всього у нас тут зареєстровано понад 100 точок обліку", — сказано у повідомленні.

Енергетики відновлюють мережі у селі Топольському на Ізюмщині, грудень 2023 року. Фото: Харківобленерго

Енергетики відновлюють мережі у селі Топольському на Ізюмщині, грудень 2023 року. Фото: Харківобленерго

За даними обленерго, знеструмленими залишаються ще три великі населені пункти на території обслуговування Ізюмського РЕМ: Довгеньке, Кам'янка та Мала Комишуваха.

Енергетики відновлюють мережі у селі Топольському на Ізюмщині, грудень 2023 року. Фото: Харківобленерго

Енергетики відновлюють мережі у селі Топольському на Ізюмщині, грудень 2023 року. Фото: Харківобленерго

Енергетики відновлюють мережі у селі Топольському на Ізюмщині, грудень 2023 року. Фото: Харківобленерго

Село Топольське на Ізюмщині, грудень 2023 року. Фото: Харківобленерго

"Це найбільш зруйновані села нашого району. Наприклад, у Кам'янці з 400 дворів більш-менш вцілілими можна назвати близько 20. Там ще не було розмінування, тому поки що розпочати відновлювальні роботи немає можливості", — цитує пресслужба в.о. старшого майстра Ізюмського РЕМ Віталія Борща.

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