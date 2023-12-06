НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
На Ізюмщині заживили ще одне село: воно було знеструмлене з перших днів вторгнення РФ
Регіони

На Ізюмщині заживили ще одне село: воно було знеструмлене з перших днів вторгнення РФ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Енергетики відновлюють мережі у селі Топольському на Ізюмщині, грудень 2023 року
Енергетики відновлюють мережі у селі Топольському на Ізюмщині, грудень 2023 року. Фото: Харківобленерго

Енергетики заживили всіх споживачів у Топольському Ізюмського району. Зі світлом — понад 100 домоволодінь. Електропостачання у селі зникло у перші дні вторгнення РФ.

Про відновлення електропостачання повідомила пресслужба "Харківобленерго".

"Село живилося від трьох підстанцій, дві з яких під час активних бойових дій були розбиті вщент. Дроти були пошкоджені на 100%, опори — на 70%. Фактично ми будували нові мережі. Наразі ми увімкнули всіх мешканців Топольського, які живуть у селі. Всього у нас тут зареєстровано понад 100 точок обліку", — сказано у повідомленні.

Енергетики відновлюють мережі у селі Топольському на Ізюмщині
Енергетики відновлюють мережі у селі Топольському на Ізюмщині, грудень 2023 року. Фото: Харківобленерго

На Ізюмщині заживили Топольське
Енергетики відновлюють мережі у селі Топольському на Ізюмщині, грудень 2023 року. Фото: Харківобленерго

За даними обленерго, знеструмленими залишаються ще три великі населені пункти на території обслуговування Ізюмського РЕМ: Довгеньке, Кам'янка та Мала Комишуваха.

На Ізюмщині заживили енергетики Топольське
Енергетики відновлюють мережі у селі Топольському на Ізюмщині, грудень 2023 року. Фото: Харківобленерго

На Ізюмщині заживили ще одне село: воно було знеструмлене з перших днів вторгнення. Це Топольське
Енергетики відновлюють мережі у селі Топольському на Ізюмщині, грудень 2023 року. Фото: Харківобленерго

Топольське було знеструмлене з перших днів вторгнення, енергетики відновили живлення
Енергетики відновлюють мережі у селі Топольському на Ізюмщині, грудень 2023 року. Фото: Харківобленерго

Село Топольське на Ізюмщині, грудень 2023 року
Село Топольське на Ізюмщині, грудень 2023 року. Фото: Харківобленерго

"Це найбільш зруйновані села нашого району. Наприклад, у Кам'янці з 400 дворів більш-менш вцілілими можна назвати близько 20. Там ще не було розмінування, тому поки що розпочати відновлювальні роботи немає можливості", — цитує пресслужба в.о. старшого майстра Ізюмського РЕМ Віталія Борща.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
На початок