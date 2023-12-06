Військові передали подарунки дітям загиблих побратимів

Подарунки від святого Миколая передали військові дітям загиблих побратимів. Бійці 105 окремої бригади територіальної оборони другий рік поспіль в цей день відвідують родини полеглих бійців з Тернопільщини, щоб привітати дітей зі святом.

Про це розповів заступник командира 83 батальйону Максим Луковський.

Максим Луковський. Суспільне Тернопіль

"Ми відкрили в батальйоні "добровільну банку" і хлопці за кілька днів назбирали певну суму, на яку ми закупили подаруночки для дітей наших загиблих військових, щоб привітати їх з Днем святого Миколая. Серед цих діток — донечка і син бійця Руслана Волошина" , — каже Максим Луковський

Портрет загиблого військового Руслана Волошина. Суспільне Тернопіль

Донечці Руслана Волошина – рік і вісім місяців, сину – три з половиною роки.

Військові принесли дітям Романа Волошина подарунки у День Миколая. Суспільне Тернопіль

"Ми в захопленні. Ми дуже раді, що про нас пам’ятають, як про сім’ю загиблого Героя. Дітки дуже чекали військових, особливо Максимчик. Він теж каже, що він військовий, що він буде захищати нас. Військових дуже любить і поважає. Дуже чекав на подаруночки, які Миколай передасть через них. Мій чоловік загинув 28 грудня на Харківському напрямку. Йому було 30 років. Він доброволець. Приїхав з-за кордону спеціально, щоб захищати Україну", — розповіла Христина — вдова загиблого бійця Руслана Волошина.

Дружина загиблого захисника України Христина Волошин. Суспільне Тернопіль

Бійці 105 бригади тероборони ЗСУ завітали і до родини загиблого на війні побратима Дмитра Мельника. Подарунки від святого Миколая вручили його чотирнадцятирічним донькам Дарині та Олександрі.

"Ми чекали Миколая, але то був сюрприз для нас. Дуже дякуємо військовим", — каже Дарина Мельник.

"Нам дуже приємно. Це був дійсно неочікуваний сюрприз", — розповіла Олександра Мельник.

Доньки полеглого захисника України Дарина та Олександра Мельник. Суспільне Тернопіль

За словами вдови загиблого бійця Галини Мельник, її чоловік загинув 15 лютого цього року на Харківщині під час артобстрілу.

"Приємно, що не забувають і підтримують. Завжди щось пропонують. Не залишають на одинці з своїм горем. Це дуже приємно. Приємно, що прийшли привітали дівчат з Миколаєм. Важко, важко говорити, тому що це перший Миколай, в який ми наодинці".

Вдова загиблого бійця Галина Мельник. Суспільне Тернопіль

Таку акцію у День святого Миколая організовують вдруге, розповів пресофіцер 105 окремої бригади тероборони ЗСУ Юрій Кульпа.

Військові передали дітям загиблих побратимів подарунки від Миколая. Суспільне Тернопіль

"За власні кошти закупили подарунки для діток різного віку і різної статі. Це близько 50 дітей загиблих Героїв нашої бригади. Було розподілено військовослужбовців по різних підрозділах, батальйонах. Визначено адреси, де проживають сім'ї загиблих воїнів. Таким чином знаємо, де живуть родини, знаємо скільки є діток і знаємо хто. Розвезли, вручили, подарували пакуночки, щоб сказати діткам, що Миколай є, і що їхній татко разом з Миколаєм опікується ними уже з неба", — розповів Юрій Кульпа.

Юрій Кульпа. Суспільне Тернопіль