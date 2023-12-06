Російські військові під час окупації Київщини викрали майно місцевого підприємства на понад мільйон гривень.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Навесні 2022 року обвинувачений росіянин прибув на територію окупованого смт Димер Вишгородського району в складі 64 окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії РФ.

Під час розслідування встановили, що він разом з військовослужбовцями на бронетранспортері з символом "V" вдерся на територію підприємства.

"Там обвинувачений допитував охоронця підприємства, прикладом автомата вдарив чоловіка по голові та грудях. Після цього наказав стати на коліна та погрожував потерпілому стратою", — йдеться в повідомленні.

Разом зі спільниками він вивіз майно вартістю понад один мільйон гривень.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років.

Що відомо про розслідування злочинів російських військ в Україні

У вересні 2023 року стало відомо, що слідчі Національної поліції розпочали 95 284 кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями армії РФ та їхніми пособниками від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Протягом 2022 року правоохоронцям вдалося ідентифікувати 91 російського військового, які чинили воєнні злочини на території Бучанської громади на Київщині. Загалом у цьому районі задокументовані понад 9 тисяч воєнних злочинів, скоєних солдатами РФ.

Станом на 3 серпня 2023 року Міністерство внутрішніх справ внесло до інформаційної підсистеми "Воєнний злочинець" відомості про 232 131 особу, з них 197 857 — це російські військові.

15 липня генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що українські суди винесли вироки 53 військовим РФ за скоєні воєнні злочини.

Допомагати українським прокурорам розслідувати безпрецедентну кількість російських воєнних злочинів в Україні будуть Міністерство юстиції США та ФБР.

Воєнні злочини РФ в Україні вивчають і громадські організації. Вони документують їх та збирають свідчення для трибуналу.