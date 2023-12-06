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"Подарунки святого Миколая": у Запоріжжі презентували нову марку
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"Подарунки святого Миколая": у Запоріжжі презентували нову марку

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У Запоріжжі презентували нову марку
Марка "Подарунки Святого Миколая". Фото: Суспільне Запоріжжя

Сьогодні, 6 грудня, у Запоріжжі презентували нову марку “Подарунки від Святого Миколая”. Захід приурочили до двох дат — Дня Святого Миколая і Дня Збройних сил України, які, після переходу України на новоюліанський календар, збігаються.

У Запоріжжі презентували марку " "Подарунки святого Миколая"
Спецпогашення марки "Подарунки святого Миколая", 6 грудня, Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Тираж марки "Подарунки святого Миколая"— 600 000 екземплярів, розповіла начальниця відділу поштових послуг Запорізької дирекції "Укрпошти" Анна Яковенко:

"Марка відповідає тарифу за пересилання простого, не пріоритетного листа, масою до 250 грамів. Коштує марка 18 грн, плюс 5 гривень йде на благодійність. Повністю аркуш цієї марки буде коштувати 115 гривень, плюс до марки ще випущено листівку і конверт “Перший день”.

У Запоріжжі презентували марку " "Подарунки святого Миколая"
Анна Яковенко, начальниця відділу поштових послуг Запорізької дирекції "Укрпошти". Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі презентували марку " "Подарунки святого Миколая"
Спецпогашення марки "Подарунки святого Миколая", 6 грудня, Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Автор марки — український художник-ілюстратор Кость Лавро. Він зобразив Святого Миколая, який везе у піксельному мішку подарунки для українських захисників.

У Запоріжжі презентували марку " "Подарунки святого Миколая"
Марка "Подарунки святого Миколая", 6 грудня, Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі презентували марку " "Подарунки святого Миколая"
Марка "Подарунки святого Миколая", 6 грудня, Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі презентували марку " "Подарунки святого Миколая"
Марка "Подарунки святого Миколая", 6 грудня, Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Разом із новою поштовою маркою Укрпошта започаткувала благодійний новорічний проєкт "Пак теплих подяк". Його мета — забезпечити військових необхідними речами: шкарпетками, дощовиками та грілками.

"Подарунки святого Миколая": у Запоріжжі презентували нову марку
"Пак теплих подяк". Фото: Суспільне Запоріжжя

Пакунки збирали за запитами військових. Передаватимуться їх одразу на передову, зазначила Анна Яковенко:

"Кожен бажаючий може зайти на сайт “Укрпошти”, на постмаркет. І придбати цей пакунок. Укрпошта доставить ці подарунки. Тобто кожен учасник може стати Святим Миколаєм для наших військових. Такий мішечок буде вартувати 500 гривень".

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