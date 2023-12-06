"Подарунки святого Миколая": у Запоріжжі презентували нову марку

Сьогодні, 6 грудня, у Запоріжжі презентували нову марку “Подарунки від Святого Миколая”. Захід приурочили до двох дат — Дня Святого Миколая і Дня Збройних сил України, які, після переходу України на новоюліанський календар, збігаються.
Спецпогашення марки "Подарунки святого Миколая", 6 грудня, Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя
Тираж марки "Подарунки святого Миколая"— 600 000 екземплярів, розповіла начальниця відділу поштових послуг Запорізької дирекції "Укрпошти" Анна Яковенко:
"Марка відповідає тарифу за пересилання простого, не пріоритетного листа, масою до 250 грамів. Коштує марка 18 грн, плюс 5 гривень йде на благодійність. Повністю аркуш цієї марки буде коштувати 115 гривень, плюс до марки ще випущено листівку і конверт “Перший день”.
Анна Яковенко, начальниця відділу поштових послуг Запорізької дирекції "Укрпошти". Фото: Суспільне Запоріжжя
Спецпогашення марки "Подарунки святого Миколая", 6 грудня, Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя
Автор марки — український художник-ілюстратор Кость Лавро. Він зобразив Святого Миколая, який везе у піксельному мішку подарунки для українських захисників.
Марка "Подарунки святого Миколая", 6 грудня, Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя
Марка "Подарунки святого Миколая", 6 грудня, Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя
Марка "Подарунки святого Миколая", 6 грудня, Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя
Разом із новою поштовою маркою Укрпошта започаткувала благодійний новорічний проєкт "Пак теплих подяк". Його мета — забезпечити військових необхідними речами: шкарпетками, дощовиками та грілками.
"Пак теплих подяк". Фото: Суспільне Запоріжжя
Пакунки збирали за запитами військових. Передаватимуться їх одразу на передову, зазначила Анна Яковенко:
"Кожен бажаючий може зайти на сайт “Укрпошти”, на постмаркет. І придбати цей пакунок. Укрпошта доставить ці подарунки. Тобто кожен учасник може стати Святим Миколаєм для наших військових. Такий мішечок буде вартувати 500 гривень".