У День Збройних сил України Кличко нагородив медалями майже сотню військових

У Києві 6 грудня, з нагоди Дня Збройних сил України, майже сотню військових із підрозділів тероборони нагородили відзнаками Київради — медалями "Честь. Слава. Держава".

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Зі святом захисників привітав у столичній адміністрації міський голова Віталій Кличко. Він вручив 99 військовослужбовцям 112-ї окремої бригади тероборони ЗСУ, 114-ї та 241-ї окремих бригад Сил тероборони ЗСУ медалі "Честь. Слава. Держава".

Міський голова Києва Віталій Кличко виступає перед військовими у День Збройних сил України, Київ, 6 грудня 2023 р. Фото: КМДА

Ці підрозділи були сформовані за підтримки столиці та одними з перших долучились до оборони Києва під час повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року. Пізніше бригади ТрО захищали територіальну цілісність України в боях у Харківській, Миколаївській, Луганській, Донецькій областях, на Куп’янському та Бахмутському напрямках.

Деякі бійці несуть службу у підрозділах протиповітряній оборони і захищають небо над Київщиною від повітряних атак РФ.

Нагородження військових ТрО медалями "Честь. Слава. Держава", Київ, 6 грудня 2023 р. Фото: КМДА

Міський голова Києва подякував воїнам за професіоналізм та відвагу.

"Ми всі пам'ятаємо, як у лютому-березні 2022 року російські варвари хотіли захопити Київ. За три дні! Вони хотіли знищити наше місто, країну, культуру та народ. Але їм це не вдалося. І, завдяки нашим захисникам, ніколи не вдасться!" — сказав під час нагородження військових Віталій Кличко.

У будівлі Київради нагородили медалями майже 100 військових, Київ, 6 грудня 2023 р. Фото: КМДА

Він додав, що столиця пам'ятатиме і шануватиме всіх героїв, які віддали життя за Україну, допомагатиме воїнам на передовій, а також ветеранам.

Медалі "Честь. Слава. Держава" для нагородження військових, Київ, 6 грудня 2023 р. Фото: КМДА

Довідково: Медаль "Честь. Слава. Держава" — нагорода Київської міської ради, яка була заснована у червні 2020 року для нагородження учасників антитерористичної операції за мужність, патріотизм, високу громадянську позицію, героїзм, бойові заслуги у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Що відомо про соціальну підтримку військових у Києві

На початку жовтня депутати проголосували за збільшення фінансування міської цільової програми "Захисник Києва" на 1 мільярд 260 мільйонів. Ці кошти підуть на матеріально-технічне забезпечення сил безпеки і оборони.

Наприкінці липня Київрада збільшила фінансування міської програми "Захисник Києва" до 5 мільярдів гривень. З них понад 2 млрд грн піде на матеріально-технічне забезпечення Сил оборони та безпеки, за 1 млрд грн придбають БПЛА, 450 млн грн витратять на ремонт техніки.

У червні 2023 року Київрада внесла зміни до міської цільової програми "Захисник Києва" на 2022-2024 роки. Депутати підтримали збільшення фінансування Сил оборони та безпеки столиці на 100 млн грн.

У Києві підтримують членів сімей загиблих захисників та захисниць, а також щомісяця виплачують їхнім неповнолітнім дітям матеріальну допомогу. Зокрема, дітям щомісяця виплачують по 14 165 гривень.

Столична влада також виплачуватиме матеріальне заохочення в сумі 30 тис. грн кожному мобілізованому до ЗСУ.