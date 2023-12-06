На Закарпатті внаслідок ДТП загинув 27-річний велосипедист

На Закарпатті ввечері 5 грудня у селищі Буштино Тячівського району сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля "JEEP Patriot" здійснив наїзд на 27-річного велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.
Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.
"36-річний водій з села Лази Тячівського району, керуючи автомобілем "JEEP Patriot", допустив наїзд на 27-річного жителя села Руське Поле, який рухався на велосипеді в попутному з водієм напрямку і раптово почав перетинати проїжджу частину. Від отриманих травм велосипедист помер на місці події", — йдеться у повідомленні.
Поліцейські освідчили водія легковика. За кермом чоловік перебував тверезий.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККПорушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років або без такого. У справі найближчим часом призначать експертні дослідження.
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