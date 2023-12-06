На Закарпатті внаслідок ДТП загинув 27-річний велосипедист

На Закарпатті ввечері 5 грудня у селищі Буштино Тячівського району сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля "JEEP Patriot" здійснив наїзд на 27-річного велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

"36-річний водій з села Лази Тячівського району, керуючи автомобілем "JEEP Patriot", допустив наїзд на 27-річного жителя села Руське Поле, який рухався на велосипеді в попутному з водієм напрямку і раптово почав перетинати проїжджу частину. Від отриманих травм велосипедист помер на місці події", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські освідчили водія легковика. За кермом чоловік перебував тверезий.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років або без такого. У справі найближчим часом призначать експертні дослідження.

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