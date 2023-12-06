Шестимісячного Ілая, якого майже тиждень тому дістали з-під руїн будинку у Покровську на Донеччині, привітав із Днем Святого Миколая його рятівник, парамедик Руслан Губанов. Він привіз малюку іграшки, підгузки, дитяче харчування. Це перший День Миколая хлопчика.

Про привітання розказала поліція Донеччини.

"Ілай разом із мамою та старшим братом — у родичів, оскільки оселя зруйнована. Сім'я вирішила евакуюватись з Донеччини – як тільки тата випишуть з лікарні", — розказали у поліції.

У будинок родини влучила російська в ніч на 30 листопада. Тоді Руслан Губанов був у групі поліцейських, які допомагали людям на місці обстрілу. Він дістав малюка та першим оглянув його.

Ми дивом залишились живими, каже мати шестимісячного Ілая.

"Я встигла взяти сина з манежу й нас винесло вибуховою хвилею", — розповіла жінка.

Поліцейські розказали, що песик Тедді, якого вважали загиблим, теж врятувався. Всю ніч тварина була під завалом, а на ранок Тедді зумів вибратися.

Мати батька Ілая розповіла, що завтра лікарі будуть оглядати батька дитини. Чоловік перебуває у лікарні Дніпра.

"Вони дивитимуться, що з оком. Лікарі визначать чи будуть оперувати пораненого чоловіка. В нього лоб зашитий. В нього роздроблена рука, він має рани", — каже мати батька Ілая Катерина.

Ракетний удар в ніч на 30 листопада: що відомо про обстріл Покровського району

У ніч на 30 листопада російські війська завдали удару шістьма ракетами С-300 по Покровському району, повідомили в поліції Донеччини. Під ударом були Мирноград, Новогродівка та Покровськ.

Внаслідок обстрілу у Покровську і Новогродівці десять людей дістали поранення, з них четверо — діти, зокрема 6-місячний хлопчик. Більшість поранених лікарі відпустили додому після надання їм допомоги.

30 листопада з-під завалів будинку у Новогродівці дістали тіла двох чоловіків. Протягом п'яти днів завали розбирали, шукаючи родину — батьків із восьмирічною дівчинкою.

4 грудня дістали тіло 8-річної дівчинки, її упізнала бабуся. 5 грудня під завалами знайшли фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати. Як повідомив начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко, надалі буде проводитись ДНК-експертиза.

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