У Херсоні "Іринина родина" привітала дітей з днем Святого Миколая

У Херсоні в "Ірининій родині" — об’єднанні, яке заснувала херсонська волонтерка Ірина Прасько, привітали дітей з днем Святого Миколая.

На подвір’ї "Ірининої родини" свято, тут вітають дітей. Сьогодні їх 19, розповідає засновниця об’єднання, волонтерка Ірина Прасько.

"Всього до нас приходить 22 дитини, сьогодні було 19 — деякі захворіли", — говорить волонтерка.

Херсон. Маленький хлопчик на святі Святого Миколая, 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

На святі були аніматори, конкурси та подарунки. Діти грали та танцювали, угадували пісні навпаки.

Херсон. Дівчатка тримають подарунки, які отримали від "Ірининої родини", 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

У волонтерському об'єднанні починали з допомоги гарячим харчуванням 30 людям. Зараз гуманітарну допомогу й обіди тут отримують 115 людей. 6 грудня їх родина відзначає подвійне свято, каже засновниця об’єднання Ірина Прасько.

"Нашому об'єднанню сьогодні пів року. Тому у нас сьогодні подвійне свято. Ми любимо розіграші та святкові лотереї. Робимо так, щоб людям хоч якось сумно не було, щоб свято в душі було", — сказала Ірина.

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