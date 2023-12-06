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У Херсоні "Іринина родина" привітала дітей з днем Святого Миколая
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У Херсоні "Іринина родина" привітала дітей з днем Святого Миколая

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У Херсоні в "Ірининій родині" — об’єднанні, яке заснувала херсонська волонтерка Ірина Прасько, привітали дітей з днем Святого Миколая.

На подвір’ї "Ірининої родини" свято, тут вітають дітей. Сьогодні їх 19, розповідає засновниця об’єднання, волонтерка Ірина Прасько.

"Всього до нас приходить 22 дитини, сьогодні було 19 — деякі захворіли", — говорить волонтерка.

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Херсон. Маленький хлопчик на святі Святого Миколая, 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

На святі були аніматори, конкурси та подарунки. Діти грали та танцювали, угадували пісні навпаки.

Херсон діти святий Миколай Іринина родина
Херсон. Дівчатка тримають подарунки, які отримали від "Ірининої родини", 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

У волонтерському об'єднанні починали з допомоги гарячим харчуванням 30 людям. Зараз гуманітарну допомогу й обіди тут отримують 115 людей. 6 грудня їх родина відзначає подвійне свято, каже засновниця об’єднання Ірина Прасько.

"Нашому об'єднанню сьогодні пів року. Тому у нас сьогодні подвійне свято. Ми любимо розіграші та святкові лотереї. Робимо так, щоб людям хоч якось сумно не було, щоб свято в душі було", — сказала Ірина.

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