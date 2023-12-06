НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
У Закарпатській станції переливання нестача крові всіх резусів
ДонорРегіони

У Закарпатській станції переливання нестача крові всіх резусів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Закарпатській станції переливання нестача крові всіх резусів
Фото: Gettyimages, ілюстративне

У Закарпатській станції переливання нестача крові всіх резусів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці установи.

"Повідомляємо, що наразі у нашому закладі склалася велика потреба в крові усіх груп та резус-факторі", — йдеться у публікації.

Хто може бути донором крові і як готуватися до здачі крові, — МОЗ

Донором крові в Україні може бути людина віком від 18 років, вагою від 50 кг.

Абсолютні протипоказання для донорства крові та її компонентів

Незалежно від давності захворювання та результатів лікування, донорами крові не можуть бути з інфекційними, паразитарними та соматичними захворюваннями: СНІД, носійство ВІЛ-інфекції, сифіліс, гепатит, туберкульоз, бруцельоз, злоякісні новотвори, хвороби крові, органічні захворювання ЦНС, повна відсутність слуху і (або) мови, психічні захворювання, наркоманія, алкоголізм, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання, органів травлення, захворювання печінки та жовчних шляхів, захворювання нирок, шкіри тощо.

Також для донорства крові та її компонентів є тимчасові протипоказання. З повним переліком протипоказань можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Київські митники задонатили майже 27 літрів крові до Дня ЗСУ
Київські митники задонатили майже 27 літрів крові до Дня ЗСУ
У Чернігові понад 50 людей здавали кров у Міжнародний день волонтера
У Чернігові понад 50 людей здавали кров у Міжнародний день волонтера
Після спліт-трансплантації печінки: з львівської лікарні виписали 1,5-річного хлопчика з Житомирщини
Після спліт-трансплантації печінки: з львівської лікарні виписали 1,5-річного хлопчика з Житомирщини
В Луцькій міській лікарні вперше зробили посмертний забір нирок
В медоб'єднанні Луцької громади вперше виконали посмертний забір нирок
На початок