У Закарпатській станції переливання нестача крові всіх резусів.

Про це на Facebook-сторінці установи.

"Повідомляємо, що наразі у нашому закладі склалася велика потреба в крові усіх груп та резус-факторі", — йдеться у публікації.

Хто може бути донором крові і як готуватися до здачі крові, — МОЗ

Донором крові в Україні може бути людина віком від 18 років, вагою від 50 кг.

Абсолютні протипоказання для донорства крові та її компонентів

Незалежно від давності захворювання та результатів лікування, донорами крові не можуть бути з інфекційними, паразитарними та соматичними захворюваннями: СНІД, носійство ВІЛ-інфекції, сифіліс, гепатит, туберкульоз, бруцельоз, злоякісні новотвори, хвороби крові, органічні захворювання ЦНС, повна відсутність слуху і (або) мови, психічні захворювання, наркоманія, алкоголізм, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання, органів травлення, захворювання печінки та жовчних шляхів, захворювання нирок, шкіри тощо.

Також для донорства крові та її компонентів є тимчасові протипоказання. З повним переліком протипоказань можна ознайомитися на сайті МОЗ.

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