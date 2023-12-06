Легковик в'їхав під вантажівку: у ДТП на Черкащині загинув чоловік

В аварії, що сталася 5 грудня на Черкащині, загинув 47-річний водій легковика. Від отриманих травм він помер на місці ДТП.

Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 грудня, близько 17:00, на автодорозі неподалік села Леськи.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля Škoda Octavia виїхав на зустрічну смугу, де його автівка зіштовхнулася з вантажівкою MAN. Від отриманих травм 47-річний кермувальник легковика загинув на місці", — деталізувала речниця.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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