Легковик в'їхав під вантажівку: у ДТП на Черкащині загинув чоловік

В аварії, що сталася 5 грудня на Черкащині, загинув 47-річний водій легковика. Від отриманих травм він помер на місці ДТП.
Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 грудня, близько 17:00, на автодорозі неподалік села Леськи.
"За попередньою інформацією, водій автомобіля Škoda Octavia виїхав на зустрічну смугу, де його автівка зіштовхнулася з вантажівкою MAN. Від отриманих травм 47-річний кермувальник легковика загинув на місці", — деталізувала речниця.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за частиною 2 статті 286 Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смертьКримінального кодексу України.
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