Центр Харкова був у диму: рятувальники розказали, що сталося

У центрі Харкова на площі Конституції 6 грудня сталося займання у витяжці у кафе. Дим поширився кварталом.

Пожежу оперативно загасили, повідомив Суспільне Харків речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

"Надійшло повідомлення про задимлення у чотириповерховій будівлі. На місце направили три відділення. Встановили, що у приміщенні кафе сталося займання у витяжці. Горіли жирові відкладення. Площа пожежі 2 кв. м, пожежу оперативно загасили, всі приміщення обстежили, щоб перевірити все. Люди не травмувалися. Вогонь не поширився", — сказав Василенко.

Рятувальники загасили пожежу у кафе у центрі Харкова, 6 грудня 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube