Семирічний кропивничанин Андрій Журік мріє стати рятувальником. За їх роботою спостерігає по телевізору – розповідає мама Андрія – як вони рятують людей та тварин з-під завалів після обстрілів російської армії. У день Святого Миколая рятувальники на день запросили хлопця до своєї команди: вони повправлялись у керуванні безпілотником та виїхали на виклик служби "101".
Спершу Андрієві дали покерувати дроном, який використовують для виявлення пожеж: "Злітаємо, тепер ми бачимо місцевість. Дивись, яке велике місто".
Потім, одягнувши форму рятувальника, Андрій разом з командою поїхав на виклик служби "101".
"Треба було врятувати бабусю, — розповів він потім. – Вона у ванній була, посковзнулась, а двері були зачиненні. Рятувальники приїхали допомагати, відкрили двері".
Після виїзду Андрієві показали центр управління та експозицію музею рятувальників.
Мама Андрія Наталія Харченко розповіла, син почав цікавитись цією професією після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Дивиться новини, де рятувальники дістають людей з-під завалів, і він так переймається! Говорив, що рятувальники – це герої. Дуже йому подобається велика техніка, автомобілі пожежні".
Наталя з чоловіком вирішили поцікавитись у рятувальників, чи не влаштовують вони екскурсій, або Дня відкритих дверей, щоб показати сину їх роботу. "І через певний час нам зателефонували. Мрії збуваються в День Святого Миколая!".