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Рятувальники Кіровоградщини на день запросили до своєї команди хлопчика, який мріє стати сапером
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Рятувальники Кіровоградщини на день запросили до своєї команди хлопчика, який мріє стати сапером

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Семирічний кропивничанин Андрій Журік мріє стати рятувальником. За їх роботою спостерігає по телевізору – розповідає мама Андрія – як вони рятують людей та тварин з-під завалів після обстрілів російської армії. У день Святого Миколая рятувальники на день запросили хлопця до своєї команди: вони повправлялись у керуванні безпілотником та виїхали на виклик служби "101".

Спершу Андрієві дали покерувати дроном, який використовують для виявлення пожеж: "Злітаємо, тепер ми бачимо місцевість. Дивись, яке велике місто".

Потім, одягнувши форму рятувальника, Андрій разом з командою поїхав на виклик служби "101".

"Треба було врятувати бабусю, — розповів він потім. – Вона у ванній була, посковзнулась, а двері були зачиненні. Рятувальники приїхали допомагати, відкрили двері".

Після виїзду Андрієві показали центр управління та експозицію музею рятувальників.

Рятувальники Кіровоградщини запросили хлопчика, який мріє стати пожежником
Андрій Журік. Фото: ДСНС Кіровоградської області

Мама Андрія Наталія Харченко розповіла, син почав цікавитись цією професією після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Дивиться новини, де рятувальники дістають людей з-під завалів, і він так переймається! Говорив, що рятувальники – це герої. Дуже йому подобається велика техніка, автомобілі пожежні".

Наталя з чоловіком вирішили поцікавитись у рятувальників, чи не влаштовують вони екскурсій, або Дня відкритих дверей, щоб показати сину їх роботу. "І через певний час нам зателефонували. Мрії збуваються в День Святого Миколая!".

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