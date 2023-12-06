На Буковині впродовж двох днів прогнозують туман: якою буде погода

У Чернівецькій області впродовж двох днів буде туман. Також оголосили І (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомили у Telegram обласного гідрометцентру.

За інформацією центру, до кінця середи, 6 грудня, а також вночі та вранці 7 грудня у Чернівцях та області буде туман. Видимість на шляхах становитиме 200-500 метрів.

Якою буде погода у Чернівцях та області

У гідрометцентрі повідомляють, що 7 грудня погода в області буде хмарною із проясненнями. Вночі не буде істотних опадів, а вдень випаде невеликий сніг. Температура повітря вночі становитиме -1-6 градусів, в горах – 6-11 градусів морозу. Вдень повітря прогріється від -4 градусів до +1 градуса.

У Чернівцях вночі температура повітря буде 3-5 градусів морозу, вдень – 0-2 градуси морозу.

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