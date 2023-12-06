НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
На Буковині впродовж двох днів прогнозують туман: якою буде погода
ПОГОДАРегіони

На Буковині впродовж двох днів прогнозують туман: якою буде погода

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Буковині впродовж двох днів прогнозують туман: якою буде погода
Туман у місті. Фото: Суспільне Чернівці

У Чернівецькій області впродовж двох днів буде туман. Також оголосили І (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомили у Telegram обласного гідрометцентру.

За інформацією центру, до кінця середи, 6 грудня, а також вночі та вранці 7 грудня у Чернівцях та області буде туман. Видимість на шляхах становитиме 200-500 метрів.

Якою буде погода у Чернівцях та області

У гідрометцентрі повідомляють, що 7 грудня погода в області буде хмарною із проясненнями. Вночі не буде істотних опадів, а вдень випаде невеликий сніг. Температура повітря вночі становитиме -1-6 градусів, в горах – 6-11 градусів морозу. Вдень повітря прогріється від -4 градусів до +1 градуса.

У Чернівцях вночі температура повітря буде 3-5 градусів морозу, вдень – 0-2 градуси морозу.

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Травмувалися через негоду
Ожеледиця у Франківську: медики повідомили про кількість травмованих пішоходів
В Запорізькій області попереджають про ожеледицю
"Жовтий" рівень небезпеки: в Запорізькій області попереджають про ожеледицю
Стало відомо, якою буде погода 7 грудня на Івано-Франківщині
Стало відомо, якою буде погода 7 грудня на Івано-Франківщині
Ожеледиця в Черкасах
На Черкащині прогнозують сніг та ожеледицю
На початок