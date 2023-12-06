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Повернувся на фронт після двох поранень. Історія бійця "Чорних запорожців" із Кропивницького
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Повернувся на фронт після двох поранень. Історія бійця "Чорних запорожців" із Кропивницького

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Кропивничанин Михайло Мельник у мирному житті був шахтарем, у 2015-2016 роках брав участь в Антитерористичній операції. Повернувся до лав Збройних сил України після повномасштабного вторгнення РФ. Нині він – боєць 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. До Дня Збройних сил України, який відзначають 6 грудня, військовий розповів Суспільному свою історію.

На окупованих територіях, зі слів Михайла Мельника, відбувається "тотальне знищення українців та нашої культури". У складі "Чорних запорожців" навесні 2022 року він звільняв Київщину від російських військ.

"Напрямок нашої бригади – Мощун, Буча, Ірпінь. Ми бачили, що залишили після себе росіяни – руїни, купи каміння й трупів. В принципі, якщо порівнювати з АТО – нічого нового, але на відчутно вищому рівні, з використанням техніки, авіації, танків, іншої живої сили".
Михайло Мельник військовий кроп
Фото Михайла Мельника

Двічі поранений під Бахмутом, чоловік повертався до своєї бригади.

"Більшість (військових – ред.), звісно, дуже втомилися. Дуже погано, що немає тієї підміни, яка потрібна. На такий довгий період ніхто не розраховував".
Михайло Мельник військовий з кропа
Фото Михайла Мельника

Нині військовий у десятиденній відпустці. Щоразу, коли приїжджає додому, Михайло навідує волонтерів, які з 2014 року допомагають військовим.

Співзасновниця громадського осередку Krop:hub Інеса Колпак знайома з Михайлом з 2015 року.

"Ми співпрацюємо ще з намету, встановленого на площі Богдана Хмельницького 2015 року. Відтоді ми співпрацюємо із 72-ою бригадою. Тоді близько 200 людей у нас було в цій бригаді. Там з Михайлом і познайомились".
Михайло Мельник та Інеса Колпак
Михайло Мельник та Інеса Колпак. Фото: Суспільне Кропивницький

Саме волонтери закривають термінові потреби військових, коли не встигає держава, сказав військовий.

"Волонтери – це машини, оптика, речі, які потрібні для захисту, обігріву. Те, що зараз не може в повному обсязі забезпечити держава, волонтери закривають ці проблеми на місцях".

Нині Михайло Мельник у своєму підрозділі навчає бійців виживати на війні. Перемогти, а потім відбудувати Україну – його головна мрія.

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