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У відділенні медичної реабілітації однієї з лікарень Житомирщини відновлюють здоров'я воїнів після поранень і травм
МЕДИЦИНАРеабілітаціяЗСУЗДОРОВ’ЯРегіони

У відділенні медичної реабілітації однієї з лікарень Житомирщини відновлюють здоров'я воїнів після поранень і травм

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У відділенні медичної реабілітації та фізіотерапії однієї з лікарень Житомирщини проводять реабілітацію після інсульту, інфаркту, травм та при остеохондрозі. З початком повномасштабного вторгнення заклад приймає на реабілітацію військовослужбовців.

Про це Суспільному розповіла директорка лікарні Ірина Серт.

"Є пацієнти після мінно-вибухових травм, пацієнти з ампутаціями кінцівок, яких ми готуємо до протезування. Вчимо їх ходити, навичкам самостійного обслуговування в домашніх умовах", — розповіла Ірина Серт.

У відділенні медичної реабілітації однієї з лікарень Житомирщини відновлюють здоров'я воїнів після поранень і травм
Ірина Серт. Фото: Тетяна Кравчук/Суспільне Житомир

У відділенні медичної реабілітації однієї з лікарень Житомирщини відновлюють здоров'я воїнів після поранень і травм
Житомирщина, грудень 2023 року. Фото: Тетяна Кравчук/Суспільне Житомир

У відділенні медичної реабілітації однієї з лікарень Житомирщини відновлюють здоров'я воїнів після поранень і травм
Фото: Тетяна Кравчук/Суспільне Житомир

"З кожним пацієнтом ми працюємо індивідуально: визначаємо мету нашої роботи, чого хочемо досягнути. Якщо пацієнт не може працювати цілу годину, то ми її ділимо — до обіду і після", — додала лікарка з фізичної терапії Валентина Цалко.

У відділенні медичної реабілітації однієї з лікарень Житомирщини відновлюють здоров'я воїнів після поранень і травм
Валентина Цалко. Фото: Тетяна Кравчук/Суспільне Житомир

У відділенні медичної реабілітації однієї з лікарень Житомирщини відновлюють здоров'я воїнів після поранень і травм
Житомирщина, грудень 2023 року. Фото: Тетяна Кравчук/Суспільне Житомир

У відділенні медичної реабілітації однієї з лікарень Житомирщини відновлюють здоров'я воїнів після поранень і травм
Житомирщина, грудень 2023 року. Фото: Тетяна Кравчук/Суспільне Житомир

Реабілітаційний цикл пацієнтів триває три тижні.

"Лікар фізичної та реабілітаційної медицини є диригентом цього оркестру, — розповідає Ірина Серт. — Також долучається фізичний терапевт, ерготерапевт, помічники фізичного та ерготерапевта. А ще в нашу команду входять психологи, логопеди і, за необхідності, до кожного пацієнта окремо може залучатися або невролог, або ортопед-травматолог, або кардіолог, або інші фахівці".

У відділенні медичної реабілітації однієї з лікарень Житомирщини відновлюють здоров'я воїнів після поранень і травм
Житомирщина, грудень 2023 року. Фото: Тетяна Кравчук/Суспільне Житомир

У відділенні медичної реабілітації однієї з лікарень Житомирщини відновлюють здоров'я воїнів після поранень і травм
Житомирщина, грудень 2023 року. Фото: Тетяна Кравчук/Суспільне Житомир

Від початку повномасштабного вторгнення керівництво медичного закладу почало залучати міжнародні благодійні фонди для закупівлі нового обладнання.

"На біговій доріжці ми навчаємо пацієнтів рухатися. Деякі з них навчаються заново ходити. Також у нас є універсальний медичний апарат для механотерапії MOTOmed для розробки верхніх та нижніх кінцівок. Є і модульний вертикалізатор, на якому пацієнти займаються після інсульту та з церебральним паралічем", — розповіла лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Наталія Біла.

У відділенні медичної реабілітації однієї з лікарень Житомирщини відновлюють здоров'я воїнів після поранень і травм
Наталія Біла. Фото: Тетяна Кравчук/Суспільне Житомир

У відділенні медичної реабілітації однієї з лікарень Житомирщини відновлюють здоров'я воїнів після поранень і травм
Фото: Тетяна Кравчук/Суспільне Житомир

На початок грудня 2023 року в лікарні проходять реабілітацію 20 пацієнтів.

У відділенні медичної реабілітації однієї з лікарень Житомирщини відновлюють здоров'я воїнів після поранень і травм
Житомирщина, грудень 2023 року. Фото: Тетяна Кравчук/Суспільне Житомир

У відділенні медичної реабілітації однієї з лікарень Житомирщини відновлюють здоров'я воїнів після поранень і травм
Фото: Тетяна Кравчук/Суспільне Житомир

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