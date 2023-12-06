В Одесі 10 родин чекають ремонту будинку, у якому через негоду обвалилась стіна

В Одесі 10 родин тиждень живуть у будинку зі зруйнованим дахом та обваленою стіною на Болгарській, 18. Стіна впала о четвертій ранку 1 грудня після тривалої негоди в місті. За словами мешканців, жодні протиаварійні роботи за цей час не виконували. Який наразі стан приміщення, дізнавалась кореспондентка Суспільного.

Обвал у будинку на вулиці Болгарській в Одесі. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Власниця квартири у пошкодженому будинку Вікторія. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

"Просто серед ночі великий гуркіт, це жахливий був звук, коли обвал стіни. Ми спочатку подумали, що десь приліт, почали вибігати. Спочатку не зрозуміли, що відбулося, потім вже почали виходити на вулицю і дивитися, що у нас впала стіна", — розповіла власниця квартири у пошкодженому будинку Вікторія.

Обвал у будинку на вулиці Болгарській в Одесі. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Обвал у будинку на вулиці Болгарській в Одесі. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

За словами жінки, жодних протиаварійних робіт за ці дні не зробили:

"Ми не можемо додзвонитися в аварійну службу міста. Ми вже дзвонили на 15-45, київську лінію, залишити заявку. Ми звертались до районної адміністрації, сказали, що в місті про нас знають, щось будуть робити. На сьогодні ніхто ніяких зусиль не робить. Начальник нашого ЖКГ з десятками підрядників сюди приходив, оглядали наше приміщення горищне. Всі забудовники говорять, що не можна тут ні в якому разі просто перекривати стіну тимчасово. Тут потрібно робити капітальний ремонт".

Власниця квартири у пошкодженому будинку Олена. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Обвал у будинку на вулиці Болгарській в Одесі. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Ще одна власниця житла у будинку Олена розповіла, що її мама проживає на другому поверсі. Жінка хвилюється, що приміщення зруйнується, коли буде дощ:

"Якщо зайти до під’їзду, у нас видно, що руйнується стеля. При перших опадах просочиться стеля і впаде, не в цей самий день, але через декілька днів вона точно впаде під вагою і постраждають квартири, які нижче знаходяться. Тому що я не буду сидіти й під стелею, яка падає, ловити цю воду, ну це безглуздо".

Обвал у будинку на вулиці Болгарській в Одесі. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Заступник директора ЖКС "Хмельницький" Володимир Сеник. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Заступник директора ЖКС "Хмельницький" Володимир Сеник повідомив, що гроші на ремонт стіни виділити вони не можуть, тому очікують рішення міської ради:

"2 грудня, в суботу, було вже створено комісію з обстеження з залученням представника академії архітектури та будівництва міста Одеса. На зараз питання знаходиться на особистому контролі профільного заступника міського голови. Чи це буде аварійне закриття цієї ділянки, або буде одразу капітальний ремонт даного об’єкта. Зараз вирішується питання щодо винайдення коштів для вирішення даної ситуації".

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