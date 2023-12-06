Добудували поверх без документів: у центрі Одеси планують демонтувати нахаббуд

На вулиці Ольгіївській, 21 в Одесі власники приміщення без відповідних документів збудували додатковий поверх, його планують демонтувати.

Про це 6 грудня повідомив начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради Олександр Авдєєв.

За його словами, згідно з даними Держреєстру речових прав на нерухоме майно будівництво почали на місці будинку та квартири, що належить двом людям. Власники подали та зареєстрували 26 вересня 2018 року повідомлення про початок виконання робіт, але через порушення роботи зупинили. Проте під час повномасштабного вторгнення власник вирішив добудувати ще один поверх.

1 грудня на місці провели комісійне обстеження за участі представників управління ДАБК, Приморської районної адміністрації та керуючої компанії "Порто-Франко". Комісія встановила факт реконструкції будинку з добудовою третього поверху.

"Наразі будівельні роботи зупинені. Управлінням вживаються заходи щодо скасування реєстрації повідомлення про початок виконання будівельних робіт та демонтажу третього поверху", — йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області